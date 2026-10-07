Seba Calfuqueo lleva el Wallmapu a Madrid con su primera exposición individual en Europa

La artista chilena mapuche Seba Calfuqueo inauguró su primera exposición individual en Europa, con una muestra dedicada al río Cautín y a las relaciones entre territorio, memoria e identidad que atraviesan la Araucanía.

CAUTÍN abrió sus puertas este martes 6 de octubre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, donde permanecerá hasta el 17 de enero de 2027, antes de continuar su recorrido internacional.

La exposición es presentada por el museo español y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, en colaboración con el Centro Cultural La Moneda (CCLM). Tras su temporada en España, está previsto que llegue al recinto chileno durante 2027.

Curada por Marina Avia Estrada, la muestra es resultado de varios años de investigación de Calfuqueo en torno al río Cautín, uno de los cursos de agua que atraviesan la Región de La Araucanía y el Wallmapu, territorio ancestral mapuche.

Pero el río no aparece únicamente como un elemento geográfico. La propuesta aborda su dimensión histórica, política y espiritual y examina las transformaciones experimentadas por el territorio a partir de procesos como las misiones evangelizadoras, la fragmentación y usurpación de tierras y, posteriormente, la privatización del agua.

El río Cautín como territorio vivo

La exposición reúne más de 25 obras de nueva producción realizadas a partir de distintos lenguajes y materiales, entre ellos cerámica, pintura, bordado, textiles, video y animación.

Calfuqueo propone aproximarse al río desde la cosmovisión mapuche, en la que el territorio no se limita a un recurso disponible para los seres humanos, sino que está constituido por relaciones entre el agua, la tierra, animales, plantas, personas y entidades espirituales.

Entre las piezas se encuentran cerámicas zoomórficas inspiradas en especies presentes en el territorio y videoanimaciones que recuperan relatos fundacionales mapuche.

También se presentan pinturas bordadas que reinterpretan la región a partir de documentos históricos y de su flora.

Una de las obras utiliza como punto de partida el tránsito de Carmen, madre de Calfuqueo, por el Cautín, incorporando a las Trempulkawe, seres de la tradición mapuche asociados al viaje de las almas después de la muerte.

La programación en Madrid también contempla CAUTÍN LEWFÜ, performance en la que Calfuqueo utiliza su cuerpo y vestuario para abordar su vínculo personal con el río.

Durante la acción, pintura acrílica azul es aplicada sobre su cuerpo y un vestido blanco, mientras una composición sonora de Eli Wewentxu combina registros del Cautín con instrumentos mapuche.

De Madrid a Santiago

La inauguración contó con la presencia de Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, institución que participa en la producción de la muestra como parte de una alianza internacional.

“Inaugurar una exposición en uno de los museos más relevantes de España es un hito para el Centro Cultural La Moneda, que este año celebra dos décadas de trayectoria”, señaló Valenzuela.

La directora explicó que la colaboración busca profundizar el intercambio entre instituciones y prácticas artísticas de distintos países, algo que continuará cuando CAUTÍN llegue a Santiago.

“La alianza con el Thyssen-Bornemisza se basa en principios que el Centro Cultural La Moneda ha puesto en el centro desde sus inicios: primero, la colaboración entre países, sectores e instituciones y, segundo, el intercambio de experiencias”, agregó.

La trayectoria internacional de Calfuqueo ya incluye participaciones en citas como la Bienal de Venecia de 2024, la Bienal del Whitney de 2024 y la Bienal de São Paulo de 2021.

En mayo pasado, además, W-Galería obtuvo el Focus Stand Prize de Frieze New York 2026 por una presentación individual dedicada a Calfuqueo. Una de las obras exhibidas, Destellos, PILLAN SIKILL 1, fue adquirida para la colección del Baltimore Museum of Art.

Después de Madrid y Santiago, el recorrido internacional de CAUTÍN continuará en Nueva York en 2028, donde está previsto que sea presentada en The Wallach Art Gallery, en el Lenfest Center for the Arts de la Universidad de Columbia.