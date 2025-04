Se cumplen 55 años del lanzamiento de “McCartney: El primer disco de Paul McCartney en solitario

"Era muy interesante y tenía cierta crudeza, porque me estaba desprendiendo después de The Beatles; creo que todos lo percibimos", recordó Paul.

Un 17 de abril de 1970, Paul McCartney publicaba su primer LP en solitario, McCartney.

El legendario músico grabó el disco de la mano de Apple Records, la histórica casa discográfica de Los Beatles.

Lo curioso es que el lanzamiento del disco (17 de abril en Reino Unido y 20 de abril en EE. UU.) coincidió en el tiempo con la publicación de Let It Be, el último disco de los cuatro de Liverpool.

Esto, a pesar de que hubo intentos por parte de los compañeros de McCartney de retrasar la publicación, para no opacar -de alguna manera- la última obra de los fab four.

De todos modos, a 55 años de que McCartney viera la luz, los fanáticos y fanáticas siguen disfrutando de icónicas canciones como The Lovely Linda, Maybe I’m Amazed y Teddy Boy.

Según ha contado el mismo Paul, grabar el álbum “fue muy divertido porque conseguí una grabadora de EMI, solo de cuatro pistas, y la tenía en el salón de mi casa, donde vivía en Londres por aquel entonces”.

“Iba a pasar el día como Monsieur Magritte. Iba, hacía un poco de cosita, inventaba algo y por las noches dejaba de grabar. Era muy interesante y tenía cierta crudeza, porque me estaba desprendiendo después de The Beatles; creo que todos lo percibimos”, recordó.