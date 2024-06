Sabrina Carpenter tiene un amor caótico con Barry Keoghan en el video de su nuevo single “Please, Please, Please”

07.06.2024

El protagonista de "Saltburn" (2023) se unió a su novia en un nuevo adelanto de su próximo disco de estudio, cuyo lanzamiento está programado para agosto de este año. Mira el video oficial de "Please, Please, Please" aquí.