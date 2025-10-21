Rusowsky en Chile: Quién es el artista español que debutará con show sold out
Por CNN Chile
21.10.2025 / 18:23
El músico madrileño llega por primera vez al país con su exitosa gira “Daisy”.
Ruslán Mediavilla, conocido artísticamente como Rusowsky, es un cantante, compositor y productor criado en Fuenlabrada, Madrid, y que visitará Chile por primera vez en una presentación íntima este 23 de octubre en el Teatro Coliseo.
El artista español se encuentra en plena gira por Latinoamérica, donde presenta su más reciente álbum, Daisy, estrenado el 23 de mayo de 2025. Actualmente, cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como una de las figuras más destacadas del pop alternativo hispano.
Rusowsky forma parte del colectivo RusiaIDK, junto a artistas como Mori, Tristán, Drummie, Carlos Montana, Nusar3000 y Ralphie Choo. Estos dos últimos también han tenido paso por Chile: Ralphie Choo se presentó el 29 de marzo en el Teatro Coliseo, mientras que Nusar3000 será artista invitado en el show “Siempre hay +” de la cantante chilena Akrilla, programado para el 22 de octubre en Trotamundos, Valparaíso.
Su carrera ha estado marcada por éxitos virales comomwah :3, junto al productor chileno Dinamarca, y Neo Roneo, en colaboración con los mexicanos LATINMAFIA, quienes agotaron entradas en su reciente presentación en el Teatro Caupolicán el pasado 15 de octubre.
Entre sus actuaciones más destacadas figuran sus participaciones en Gallery Sessions, en el reconocido canal COLORS, donde presentó su característico sonido experimental y melódico, y en el Tiny Desk, espacio donde recientemente triunfó 31 Minutos.
La gira del artista culminará en Buenos Aires, dejando a Chile como la penúltima parada de su recorrido por Latinoamérica, antes de iniciar su tour 2026 por Europa.
