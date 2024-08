Rosalía vuelve a la música: Colaborará en nuevo hit junto a Lisa, estrella de BLACKPINK

La española y la tailandesa anunciaron este martes el lanzamiento de su primer hit en conjunto, aunque sin revelar más detalles que su título y fecha de estreno. Entérate de todo en esta nota.

¡Este año, Rosalía está de vuelta con más música! Y nada menos que de la mano de una de sus amigas más cercanas en la industria: Lisa, del exitoso grupo femenino de K-pop Blackpink.

La española y la tailandesa, de 31 y 27 años respectivamente, anunciaron este martes el lanzamiento de New Woman, primer hit en el que fusionan voces.

En tanto, la noticia se dio a conocer a través del Instagram de ambas estrellas, donde compartieron una publicación colaborativa que las retrata a ambas luciendo ante la cámara con anteojos de sol.

Además, la imagen suma la edición del título de la canción en un blanco pixelado y un Lisa feat. Rosalía al final del mismo.

Este último detalle indica que, en primera instancia, la canción es propiedad de Lisa (cuyo verdadero nombre es Lalisa Manoban) y la intérprete de DESPECHÁ será la artista invitada.

El post, en favor del misterio, no revela mayores detalles además de la hora y fecha de estreno exactas de la canción: el próximo jueves, 15 de agosto, a las 20:00 hrs (Chile).

Sin embargo, aún no se ha especificado si New Woman contará o no con un video musical y, de hacerlo, si este será lanzado al mismo tiempo que su audio o planea causar todavía más incertidumbre entre las y los fans de las dos estrellas.