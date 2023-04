(CNN Español) – Rosalía encendió las redes sociales una vez más, en esta ocasión con un álbum de fotos junto a Lisa, del popular grupo de K-pop BLACKPINK, en el que se las ve de paseo.

¿Qué compartió Rosalía?

“Mi amiga es más bonita que un Basquiat“, dice el mensaje que acompaña las imágenes, en referencia a las obras del artista Jean-Michel Basquiat, una de las cuales aparece en una de las fotografías que, según Instagram, son todas de Los Ángeles, California.

Las artistas posaron también frente a la exhibición de Mirror Room de Yayoi Kusama en el museo The Broad y bajo la famosa instalación Under the Table de Robert Therrien.

En menos de 24 horas, la publicación ya tenía más de dos millones de “Me gusta” y más de 25 mil comentarios, entre los que se destacaban múltiples fans pidiendo una colaboración entre las dos artistas.

Rosalía y BLACKPINK coincidieron este 2023 en Coachella, donde la española se presentó por segunda vez y donde el grupo de K-pop era uno de los que encabezaba el line-up.

Ambas artistas estarán además en pocos días en México: Rosalía vuelve por segunda vez en un mes a la capital mexicana para un concierto gratuito en el Zócalo, mientras que a fines de abril BLACKPINK llega por primera vez al país.

La banda ha tenido un ascenso meteórico desde su debut, en 2016. Parte del éxito mundial se debe a sus orígenes cosmopolitas. La cantante Rosé, nacida en Nueva Zelandia y criada en Australia, dijo en una entrevista con Time en 2022 —cuando la revista las distinguió como las artistas del año— que es una “ventaja” en el estudio que todas sean de “culturas diferentes”. Lisa, de hecho, nació en Tailandia.