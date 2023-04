(CNN) – Cerrando el segundo día de Coachella de este año, el grupo femenino de K-Pop Blackpink hizo historia el sábado por la noche cuando se convirtió en el primer acto asiático en encabezar el festival. Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé aprovecharon el momento innovador para rendir homenaje a la herencia coreana al llegar al escenario con hanboks: un tipo de vestimenta tradicional.

Si bien las prendas se quitaron unos segundos después de su canción de apertura, Pink Venom, revelando el atuendo personalizado negro y rosa de Dolce and Gabbana de cada miembro, los fanáticos de todo el mundo ya habían recibido el mensaje. Las capturas de pantalla del momento se difundieron rápidamente entre los superfans de Blackpink, también conocidos como Blinks. “La forma en que subieron al escenario occidental más grande en hanboks… literalmente demostraron su lugar en la cima de la industria”, tuiteó un Blink. “Blackpink realmente está en una liga propia”.

Otro llamó al grupo “la delegación cultural de Corea” en Instagram, en referencia no solo a los hanboks sino también a otras señales visuales incorporadas en su espectáculo, como uno de los fondos del escenario con un techo de tejas angulares que recuerda a la arquitectura tradicional coreana.

En los últimos años, Blackpink ha disfrutado de un ascenso meteórico a la fama mundial.

Según Guinness World Records, actualmente son el grupo femenino más reproducido en Spotify y tienen el canal de música de YouTube más visto. El año pasado, fueron el primer grupo femenino de K-Pop en alcanzar el número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido y Estados Unidos, y en 2020 su canción How You Like That se convirtió en el video más visto en YouTube en 24 horas. (El grupo también usó hanboks modernizados, diseñados por Kim Danha, en una de las escenas del video musical) grupo para tocar en Coachella o en cualquier otro festival de los Estados Unidos.

Desde el icónico sostén de cono de Jean Paul Gaultier que usó Madonna para su gira Blond Ambition de 1990 hasta el mini vestido Union Jack de Geri “Ginger Spice” Halliwell, el vestuario adecuado para el escenario puede vivir para siempre en la memoria pública. Particularmente cuando se usa en un momento decisivo para la carrera. Durante otra actuación decisiva en Coachella, el conjunto principal de Beyoncé en 2018, la sudadera con capucha amarilla de estilo colegiado de Balmain personalizada de la cantante fue un guiño alegre a la cultura negra, específicamente a los colegas y universidades históricamente negros.

Los cuatro hanboks negros del grupo fueron creados a medida por la marca de diseño de patrones de Corea del Sur OUWR y los modistas coreanos tradicionales Kumdanje.

Inspirándose en la silueta de Cheol-lik, cada prenda fue bordada a mano con motivos tradicionales coreanos metálicos, incluidos patrones de dan-cheong y peonías (un símbolo de la realeza en Corea). “Fue un placer y un gran honor poder mostrar los hermosos valores de Corea y Hanbok juntos”, escribieron los diseñadores en una publicación combinada de Instagram. “Blackpink mostró la belleza de Corea y deslumbró al mundo”.

En Corea, los hanboks todavía se usan para ocasiones especiales y, a menudo, se ven en dramas de televisión. Muchos diseñadores en el país también han creado tomas contemporáneas que se incorporan a la ropa de todos los días. En la Semana de la Moda de Seúl, la colección Otoño-Invierno 2023 de JULYCOLUMN se basó en la silueta voluminosa del hanbok para crear camisas y chaquetas estructuradas. En septiembre pasado, la marca coreana BlueTamburin llevó la prenda a una audiencia occidental utilizando exclusivamente el tradicional tejido hanbok para crear su colección Primavera-Verano 2023 en la Semana de la Moda de Milán.

Tanto si eres un Blink devoto como si no, los looks marcaron un momento de visibilidad asiática, el reconocimiento de la artesanía tradicional y un poderoso ejemplo de sentirse visto a través de la moda, representando la cultura coreana y abrazando simbólicamente tanto su pasado como su futuro.

Al final de su actuación, y después de dirigirse a la audiencia entre números en inglés durante su actuación de dos horas, Blackpink terminó su presentación en coreano: “Hasta ahora, han sido Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé Blackpink. Gracias”