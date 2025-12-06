Revelan fecha de estreno de la quinta y última temporada de The Boys: Será el 8 de abril de 2026

Según la información entregada en el evento, al cual CNN Chile tuvo acceso de manera exclusiva, la temporada final se lanzará en Prime Video con dos episodios ese 8 de abril y luego continuará con estreno semanal, rumbo al cierre definitivo de la serie el 20 de mayo de 2026.

La temporada 5 de The Boys será la última y ya tiene fecha de estreno: 8 de abril de 2026, anuncio que se realizó este sábado 6 de diciembre de 2025 durante un panel en la CCXP 2025 de São Paulo encabezado por el creador y showrunner Eric Kripke junto a parte del elenco.

Según la información entregada en el evento, al cual CNN Chile tuvo acceso de manera exclusiva, la temporada final se lanzará en Prime Video con dos episodios ese 8 de abril y luego continuará con estreno semanal, rumbo al cierre definitivo de la serie el 20 de mayo de 2026.

En la misma conferencia se presentó un primer tráiler/teaser que adelanta el clímax del conflicto entre Billy Butcher y Homelander, además de mostrar el escenario posterior a los eventos de la cuarta temporada.

Entre los puntos que más han llamado la atención del avance está la incorporación de Jared Padalecki y el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy, sumando un guiño directo al universo de Supernatural, también creado por Kripke.

Con este anuncio, Prime Video y el equipo creativo concretan la hoja de ruta que venía delineándose desde 2024: un cierre en cinco temporadas para una de las series más influyentes de la sátira superheroica reciente.