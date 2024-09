“Me encanta Chile”: Residente planea “’janguear’ con la gente” y recorrer el país después del concierto que dará en Santiago

El puertorriqueño de 46 años se presentará en el Movistar Arena de Santiago el próximo 5 de octubre. En entrevista con CNN Magazine, expresó su entusiasmo por volver a conectar con el público local.

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, anunció su regreso a Chile como parte de la gira de su segundo disco de estudio en solitario, LAS LETRAS YA NO IMPORTAN.

La voz de Calle 13 regresa con este proyecto luego de un lapso de siete años tras su debut en solitario en 2017.

Conversando con CNN Magazine, Residente describió el proceso creativo tras el nuevo LP como “mucho más complejo”. Y en esa misma línea, admitió que la primera canción que compuso para el disco fue René, publicada hace cuatro años.

“Se me fue un peso encima cuando finalmente entregué el disco”, afirmó.

El álbum está conformado por 23 piezas musicales —entre las que se incluyen colaboraciones con Busta Rhymes, Arcángel, Ricky Martin, WOS y la aparición de Penélope Cruz— muestra un enfoque de producción maximalista.

Dentro de esa misma línea, Pérez Joglar asegura que representa una transición hacia lo que desea lograr tanto en la música como en su carrera cinematográfica, pues también dirigió los videoclips tras sus sencillos.

“Me encanta Chile”

Ansioso por dar lugar al próximo concierto que tiene agendado en tierra nacional, el puertorriqueño también expresó su entusiasmo por volver a conectar con el público local.

Se presentará en el Movistar Arena de Santiago el 5 de octubre. “Quiero tocar allá y después quiero janguear con la gente”, aseguró a CNN Chile.

Además, prevé algunos días libres posteriores al show y ya tiene pensado qué hacer con ellos. “Si los tengo, me voy a ir por ahí. Porque me encanta, me encanta Chile”.

Las entradas para la cita musical, en tanto, están disponibles a través de Punto Ticket.