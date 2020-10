El fin de semana pasado se dio a conocer inesperada colaboración entre Pablo Chill-E, Quilapayún e Inti Illimani Histórico.

La canción titulada Aburrido fue adelantada con un video de apenas 30 segundos, donde se puede escuchar sonidos del folclor latinoamericano, un coro a varias voces y la lírica rápida del artista urbano.

El anuncio causó sorpresa en redes sociales. Por lo mismo, Eduardo Carrasco, líder de Quilapayún, salió a explicar las razones para colaborar con el compositor de temas como Facts, Singapur y Shishigang.

“Cada vez que hacía una nueva canción, se la mostraba a mi hijo. Él escuchaba con atención y al final siempre me decía lo mismo: ‘está buena, pero… ¿por qué no hacen ustedes un trap?’. Yo al principio no sabía qué significaba esa palabra. Por eso me puse a averiguar”, contó el músico a través de un extenso texto en su página de Facebook.

Ante la sugerencia de su hijo, Carrasco empezó a escuchar a cantantes internacionales como Bad Bunny y Residente, hasta que llegó al trap chileno: “Me interesó particularmente Pablo Chill-E, aunque descubrí que el trap chileno era un universo de música, poesía y mensajes, donde había muchísimos otros exponentes de gran calidad”.

“El trap es un fenómeno cultural de primera importancia, una expresión de cultura urbana donde el protagonista es el pueblo. Entendí que esa música era como la expresión actual de lo que había sido en su momento la Nueva Canción Chilena y sentí una profunda cercanía con el espíritu que anima ese tipo de música”, agregó.

El artista expresó que “el grito de protesta por las injusticias no tiene hoy día las mismas palabras ni los mismos sueños que tenía en nuestra época”. Por esto, consideró que “la poesía del trap, siendo irreverente, descarnadamente realista y solidaria con todas las miserias humanas, es mucho más desamparada que la épica revolucionaria de nuestras canciones de los ’60 y ’70”.

Carrasco confirmó que fueron ellos quienes se contactaron con Pablo Chill-E, a quien le entregaron la letra y luego le agregó “de su cosecha por aquí y por allá”. “El resultado fue mejor de lo que esperábamos. No sólo habíamos entrado al género sino que habíamos sido capaces de hacerlo con inspiración y honestidad”, añadió.

El sencillo estará disponible el próximo 6 de noviembre en plataformas digitales.

Lee el texto completo de Quilapayún acá: