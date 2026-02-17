¿Qué figuras están confirmadas para la gala del Festival de Viña 2026?

Hasta el minuto son varios los artistas, deportistas, animadores y personas del mundo del espectáculo que ya han confirmado su presencia en el evento.

Este viernes 20 de febrero, en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar se llevará a cabo una nueva edición de la gala del Festival de Viña 2026.

El evento contará con más de 130 invitados y contará con una transmisión televisiva por parte de Mega, canal anfitrió de la nueva edifición del Festival.

¿Quiénes han confirmado su asistencia a la gala de Viña 2026?

Hasta el minuto son varios los artistas, deportistas, animadores y personas del mundo del espectáculo que ya han confirmado su presencia en el evento.

Este año será 1 kilómetro de alfombra roja por la cual los principales rostros chilenos y algunas figuras internacionales, desfilarán.

Según información del canal oficial, estas personas ya ratificaron su presencia:

Parejas:

María José “Coté” López y Lucas Lama.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Priscila Vargas y José Luis Repenning.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Cantantes:

Nico Ruiz.

Fran Maira.

Sigrid y Los Claveles.

Q_ARE.

Kidd Voodoo.

Karla Melo.

Princesa Alba.

Soulfia.

Katteyes.

Sinaka.

Nicole.

Pablo Chill-E.

Vesta Lugg.

Deportistas:

Francisca Crovetto.

Marcelo Díaz.

Actores y actrices:

Cota Castelblanco.

Jacinta Rodríguez.

Magdalena Müller.

Francisco Puelles.

Vivianne Dietz.

Simón Pesutic.

Daniela Ramírez.

Claudio Castellón.

Julieta Bartolomé.

Fernando Godoy.

Diego Muñoz.

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Alejandra Fosalba.

Mafe Bertero.

Elenco de “Detrás del Muro”.

Rostros y famosos de la televisión: