Gala del Festival de Viña 2026: Fecha, horario, lugar, transmisión y conducción

Año a año, la Gala del Festival de Viña del Mar funciona como la antesala televisiva del certamen y concentra el despliegue de alfombra roja, moda e invitados en un evento separado de las noches de competencia en la Quinta Vergara.

En 2026, la actividad vuelve a programarse en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar y considera transmisión por la señal organizadora, además de un sistema de entradas gratuitas con canje online (ya agotadas).

Mega, el canal organizador, informó que la Gala contempla un listado superior a 130 invitados y un despliegue televisivo de más de 23 cámaras, como parte de la cobertura de la alfombra roja con una pasarela de más de 900 metros cuadrados.

¿Cuándo es la Gala de Viña 2026 y dónde se realiza?

La Gala 2026 está programada para el viernes 20 de febrero y tendrá como sede el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar.

¿Dónde ver la Gala de Viña 2026?

Mega informó que emitirá la Gala a través de su señal, canal que también transmitirá el Festival de Viña del Mar.

Horario: ¿A qué hora parte y a qué hora se transmite?

La transmisión televisiva en Mega será a partir de las 21:00 horas.

En paralelo, la ficha del evento en Punto Ticket señala que la actividad presencial comenzará a las 19:00 horas, lo que se asocia a la convocatoria y operación previa a la salida al aire.

¿Quiénes conducen la Gala de Viña 2026?

Mega informó que la animación estará a cargo de Tonka Tomicic y las entrevistas en la alfombra roja las realizará José Antonio Neme.

Dentro de aquel mismo esquema, Marcelo Marocchino figura en el comentario de modas y Florencia Vial como parte del equipo en estaciones/backstage/entrevistas del evento.