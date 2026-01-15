Prime Video revela la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft: Mírala aquí

La nueva serie basada en el videojuego ya comenzó su producción. Contará con un elenco internacional y será liderada por Phoebe Waller-Bridge.

Amazon MGM Studios confirmó este jueves el inicio del rodaje de la nueva serie Tomb Raider, producción original de Prime Video, y lo hizo dando a conocer la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft.

La imagen muestra a Turner incorporando elementos clásicos del icónico personaje del videojuego, marcando el primer adelanto visual de esta adaptación televisiva basada en la popular franquicia Tomb Raider, centrada en las aventuras de la arqueóloga y exploradora.

La serie estará protagonizada por Sophie Turner y contará con un elenco que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

El proyecto es liderado por Phoebe Waller-Bridge, quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner, junto a Chad Hodge. La dirección y producción ejecutiva estarán a cargo de Jonathan Van Tulleken.

La serie es producida por Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics y Story Kitchen, con la participación de Legendary Television.

Entre los productores ejecutivos figuran, además de Waller-Bridge, nombres vinculados tanto a la industria televisiva como al desarrollo original del videojuego.

La nueva adaptación de Tomb Raider se suma a una extensa historia de versiones cinematográficas y ahora busca trasladar el universo de Lara Croft al formato serial, ampliando su narrativa para la televisión.

Por ahora, Prime Video no ha informado una fecha de estreno, pero el inicio del rodaje marca el primer paso formal hacia el lanzamiento de una de sus apuestas más reconocibles basadas en videojuegos.

Esta es la primera imagen compartida por Prime Video de Sophie Turner como Lara Croft