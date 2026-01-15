Blackpink vuelve en febrero con el lanzamiento de “Deadline”: Será el tercer mini álbum del grupo

Jennie, Jisoo, Rose y Lisa vuelven a los escenarios tras anunciar su esperado comeback después de su éxito musical “Jump” en 2025, abriendo la posibilidad de otra gira mundial.

Blackpink anunció su regreso en redes sociales para el 27 de febrero de 2026 con el lanzamiento del mini álbum musical “Deadline”, que se agotó a pocos minutos de iniciar la preventa.

El estreno discográfico será el tercer mini álbum en la carrera musical del grupo de kpop, después de debutar en 2016 con su sencillo “Square One” y publicar en 2022 “Born Pink”.

El álbum físico contará con cinco versiones para la venta: Black, Pink, Gray, Silver (con imágenes de cada integrante) y Mood Light Version que contiene una lámpara rosada en forma de reloj de arena.

Además, el nombre del sencillo musical llama la atención de sus fanáticos debido a que es el mismo que el de su tour mundial en 2025.

¿Qué fue de Blackpink en su descanso?



En la pausa de la banda, las integrantes fortalecieron sus carreras de solistas a través de diversos éxitos musicales como “ExtraL” de Jennie con la rapera Doechii y “New Woman” de Lisa con la cantante española Rosalía.

Tras hacer historia en 2019 como el primer grupo musical de kpop invitado al Coachella, volvieron a presentarse en 2023 y el año pasado, Jennie junto a Lisa participaron en solitario como headliners del evento.

Luego del estreno de “Jump”, las artistas iniciaron una gira mundial en julio incluyendo a varios países como París, Estados Unidos y Londres. Las entradas se agotaron en tiempo récord apenas salieron a la venta. Dejando a varios fanáticos a la espera de nuevas fechas o el anunció de otro tour. Ilusión que crecé con el estreno de su sencillo “Deadline”.