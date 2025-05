¿Pedro Pascal vuelve a The Last of Us 2? Mira la sorpresiva aparición del actor en el tráiler del sexto capítulo

La previa del episodio 6 revela escenas del pasado entre Joel y Ellie, a la vez que los creadores de la serie aseguran que la presencia de Pedro Pascal seguirá marcando la temporada.

HBO estrenó el tráiler del sexto episodio de la segunda temporada de The Last of Us, y confirmó el regreso de Pedro Pascal en su papel de Joel. Aunque, esta vez, a través de flashbacks.

El personaje, cuya muerte marcó un punto de quiebre en el segundo capítulo, vuelve en recuerdos que Ellie (Bella Ramsey) revive desde su habitación en Jackson.

En el adelanto, se observan momentos del pasado compartidos entre ambos personajes, incluyendo una visita a un museo con exposiciones sobre dinosaurios y el espacio, en clara referencia a una secuencia reconocida del videojuego original.

La escena, en tanto, forma parte de una estrategia de los creadores para mantener viva la influencia emocional de Joel en la historia.

“Si hemos hecho bien nuestro trabajo, sentirás a Joel ahí muchas veces”, explicó Craig Mazin, showrunner de la serie, en conversación con Entertainment Weekly.

Por su parte, Neil Druckmann añadió en el podcast oficial de The Last of Us: “Episodio 1, vemos esta tensión entre Joel y Ellie. Nunca se les ve así de felices. Y sin embargo, aquí están”.

La reaparición de Pascal también abre la posibilidad de que se aborden otras tramas pendientes, como la de Eugene, un personaje hasta ahora mencionado, pero que será interpretado por Joe Pantoliano (The Matrix).

Al ser consultado por Entertainment Weekly sobre lo que queda por ver, Pedro Pascal señaló: “Algo que supongo que me apetece mantener en secreto es cómo jugarán esas cosas y dónde se colocarán, lo que creo que sigue siendo algo encantador de no saber para la gente que ve la serie”.

El actor también destacó el liderazgo de Bella Ramsey en esta segunda temporada: “Desde mi primer día de la segunda temporada, es lo que vi. Y luego al volver, al ver lo unidos que estaban todos en su experiencia como reparto y como equipo, siento que eso tuvo mucho que ver con la amabilidad, paciencia y generosidad de Bella”.