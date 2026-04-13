Pedro Pascal se convierte en el nuevo embajador global de Chanel

El nombramiento se da tras varias apariciones públicas del actor vinculadas a la marca francesa, como su asistencia al desfile primavera-verano 2026 de Chanel en París y su look a medida en la última ceremonia de los Oscar.

El actor chileno Pedro Pascal fue anunciado como nuevo embajador de la casa de moda francesa Chanel.

La designación fue oficializada este lunes, a través de redes sociales y plataformas digitales.

¿Cómo fue el anuncio?

A través de sus historias de Instagram, la marca compartió una gráfica con el mensaje “A Chanel le complace anunciar a Pedro Pascal como embajador de la casa”, confirmando su nuevo rol en colaboración con la firma.

El anuncio fue replicado por el propio actor en su cuenta de Instagram, donde compartió un video vinculado a la campaña junto al mensaje “Je t’aime @matthieu_blazy” (“Te amo”, en francés), en referencia a su actual director creativo, Matthieu Blazy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

El registro audiovisual muestra a Pascal ingresando a una cabina de fotos, donde posa frente a la cámara en una secuencia espontánea que luego se traduce en una tira de imágenes.

En el marco de la presentación, Chanel compartió un comunicado de prensa con declaraciones del actor, quien señaló: “Amo la visión de Matthieu, que encuentro poderosa, elegante e increíblemente cercana”.

Por su parte, Blazy afirmó: “Pedro es una persona maravillosa y un actor increíble”, y destacó su incorporación a la firma.

La relación de Pedro Pascal con Chanel

Antes de ser anunciado como embajador, Pascal ya había participado en actividades vinculadas a la maison.

Entre ellas, su presencia en el desfile primavera-verano 2026 en París y su participación en la temporada de premios, donde vistió un diseño de la marca en la última ceremonia de los Premios Óscar.

El nombramiento coincide, además, con un período de alta exposición internacional para el actor, quien en los últimos años ha participado en producciones como The Last of Us y The Mandalorian.