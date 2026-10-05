¿Pedro Pascal al Óscar? El actor se perfila entre los candidatos a Mejor Actor por “Behemoth!”

Pedro Pascal podría competir por el Óscar a Mejor Actor Protagonista por su papel en Behemoth!. La próxima ceremonia de los premios se realizará el 14 de marzo de 2027.

Tras su estreno mundial y presentación en el Festival de Cine de Nueva York, en el marco del mes de la herencia hispana, la cinta comenzó a generar expectativas de cara a la temporada de premios. La revista Variety calificó la interpretación de Pascal como “digna de un Óscar”, destacando un papel esperado tanto por el actor como por el público latino.

En Behemoth!, Pascal interpreta a Alex Serian, un antiguo niño prodigio y violonchelista que regresa a Los Ángeles tras 20 años para grabar bandas sonoras de películas en Hollywood. Para el rol, el actor tuvo que aprender a tocar el instrumento de cuerdas; “fue un infierno y un paraíso a la vez”, declaró en el evento.

“Me lo llevaba conmigo a todas partes. Fue increíble estar en clases con un artista de primer nivel y tener que afrontar el reto físico que supone y la meticulosidad que requiere. Se supone que tienes que pasar un año aprendiendo a sujetar el arco correctamente, y yo tuve una semana”, se consignó EFE.

Una sequía de 75 años

De conseguir la estatuilla a Mejor Actor Protagonista, Pascal rompería una sequía de 75 años sin que un intérprete latino gane en esta categoría; el único y último en lograrlo fue el puertorriqueño José Ferrer por Cyrano de Bergerac.

Para Chile, una eventual nominación o victoria de Pascal sumaría un nuevo capítulo a la relación del país con la Academia. En la última década, el cine chileno ha conseguido dos históricos triunfos en los Óscar con Historia de un Oso (2016) y Una Mujer Fantástica (2018), además de otras nominaciones por producciones como El Agente Topo, El Conde y La Memoria Infinita.