El escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo destacó al cantante urbano Pailita (Carlos Rain Pailacheo), quien también pertenece a la comunidad mapuche.

Cayuqeo compartió un video en el que Pailita conversa con Julio César Rodríguez en su programa LaJunta y dice: “Soy del pueblo indígena mapuche-williche, mi mamá y mi papá son mapuche”.

El escritor comentó: “Grande el peñi Pailita. ¡Aguante el pueblo indígena!”.

Posteriormente, entregó una reflexión ante quienes cuestionan al intérprete de Dime tú: “‘Pailita es puro cuento’, ‘Ni sabe lo que significa su apellido’, etc. Algunos de los comentarios de quienes (mapuchómetro encendido) lo señalan con el dedo tras decir que era un orgulloso hijo del pueblo mapuche-williche. Y el peñi, humilde, no sólo reconoce su identidad indígena, también se educa cada vez que puede en aquello que no sabe”.

“Acá tras participar del taller de sonidos ancestrales mapuche, dirigido por el kimelfe (hombre o mujer que enseña) Fernando Llancapan. Grande, peñi Pailita. Siga en ese camino y en esa búsqueda”, dijo el periodista.

En abril de este año, Pailita fue parte del taller Ancestrales: Música de la tierra, diálogos acústicos, en la Universidad Central. En la instancia, reflexionó sobre su carrera y aprendió a tocar instrumentos característicos del pueblo mapuche junto a Llancapan, instrumentista mapuche.