Paulo Londra debutó en Viña 2026 con un show sólido, guiños al público chileno y Ana Tijoux de invitada especial

El argentino abrió la última noche del Festival de Viña del Mar 2026 con una entrada desde la platea, un repaso por sus mayores éxitos y una sorpresiva colaboración con Anita Tijoux en la Quinta Vergara.

Paulo Londra fue el encargado de abrir la última noche de la 65ª edición del Festival de Viña del Mar y lo hizo con una entrada pensada para instalar su debut en el certamen nacional desde el minuto inicial.

Vestido con una bata de boxeador, apareció fuera del escenario y avanzó por la platea mientras sonaba “1%”, saludando al público antes de llegar a la estructura central del montaje, marcada por un cubo de pantallas LED que dominó buena parte de la puesta en escena. Fue una entrada efectiva, no solo por el impacto visual, sino también porque reforzó la idea de que esta primera vez en la Quinta Vergara debía sentirse como un evento.

Ya sobre el escenario, Londra sostuvo el impulso inicial con una selección de canciones orientada a sus mayores éxitos. En el arranque sonaron “Por eso vine”, “Plan A” y “Me tiene mal”, en un bloque que mostró a un artista cómodo en un formato de festival, apoyado por banda en vivo y con una propuesta más cercana al pop urbano que al registro más crudo de sus primeros años.

El show, en ese sentido, funcionó por una razón simple: no intentó reinventar su repertorio, sino presentarlo con una escala mayor y con una narrativa de regreso que dialogó bien con el contexto de Viña.

Uno de los momentos más comentados de la presentación llegó cuando el argentino invitó al escenario a Anita Tijoux, con quien interpretó “La Rosa de los Vientos” y “1977”. La aparición de la rapera chilena le dio al concierto uno de sus puntos más altos, tanto por el peso de la invitada como por el efecto inmediato que produjo en la Quinta.

A eso se sumaron otros gestos de cercanía, como cuando tomó una pelota de fútbol en escena, en un show que buscó mantener dinamismo constante y contacto directo con el público.

En la parte final, Londra completó su debut con temas como “Nublado”, “Tal vez”, “Nena maldición” y “Adán y Eva”, cerrando una presentación sólida, sin grandes baches y con una respuesta lo suficientemente clara del público como para recibir primero la Gaviota de Plata y luego la Gaviota de Oro.