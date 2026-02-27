Cultura Viña 2026

Paulo Londra sube a Ana Tijoux al escenario de Viña 2026: Un homenaje al rap chileno que sacudió a la Quinta Vergara

Por CNN Chile

27.02.2026 / 22:32

El cantante argentino ofreció un show fresco con instrumentos en vivo en su primera presentación en el certamen. El momento más ovacionado llegó cuando invitó a la legendaria rapera nacional, con quien fusionó generaciones y repasó clásicos del hip hop local.

La sexta y última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo en Paulo Londra a uno de sus grandes protagonistas. El cordobés, que debutaba en la Quinta Vergara, desplegó una propuesta fresca acompañada de instrumentos en vivo que hizo cantar y bailar al “Monstruo”.

Pero el instante que realmente marcó la noche fue cuando subió al escenario a Ana Tijoux, una de las figuras más respetadas del rap chileno.

Un encuentro de generaciones

Tijoux comenzó interpretando “La Rosa de Los Vientos”, el clásico de Makiza, para luego dar paso a una versión remixeada en vivo de su emblemático tema “1977”.

En un gesto de reconocimiento mutuo, Londra se sumó con un verso que destacaba su año de nacimiento, 1998, y reflexionó sobre cómo ha avanzado su carrera desde los inicios en el freestyle hasta convertirse en un fenómeno internacional.

