Paulo Londra sube a Ana Tijoux al escenario de Viña 2026: Un homenaje al rap chileno que sacudió a la Quinta Vergara

El cantante argentino ofreció un show fresco con instrumentos en vivo en su primera presentación en el certamen. El momento más ovacionado llegó cuando invitó a la legendaria rapera nacional, con quien fusionó generaciones y repasó clásicos del hip hop local.
La sexta y última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo en Paulo Londra a uno de sus grandes protagonistas. El cordobés, que debutaba en la Quinta Vergara, desplegó una propuesta fresca acompañada de instrumentos en vivo que hizo cantar y bailar al “Monstruo”.
Pero el instante que realmente marcó la noche fue cuando subió al escenario a Ana Tijoux, una de las figuras más respetadas del rap chileno.
ME DEJAI COMO HANDROLL CON EL CROSSOVER ANA TIJOUX PAULO LONDRA 😍 #Viña2026
— Ninoska 🥬🍋 (@newenpiuke) February 28, 2026
Tijoux comenzó interpretando “La Rosa de Los Vientos”, el clásico de Makiza, para luego dar paso a una versión remixeada en vivo de su emblemático tema “1977”.
En un gesto de reconocimiento mutuo, Londra se sumó con un verso que destacaba su año de nacimiento, 1998, y reflexionó sobre cómo ha avanzado su carrera desde los inicios en el freestyle hasta convertirse en un fenómeno internacional.
