Paris Parade 2025 vuelve a las calles de Santiago: Harry Potter, Kuromi, Peppa Pig, Sonic y Bluey serán parte del desfile navideño

El desfile navideño de globos gigantes se realizará el domingo 23 de noviembre, con 13 figuras inspiradas en personajes icónicos en un recorrido gratuito que atravesará el corazón de Santiago.

El Paris Parade 2025 ya tiene fecha y recorrido confirmado.

Paris y Cencosud anunciaron que el desfile navideño más grande de Sudamérica se realizará el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas, en el marco de la celebración por los 125 años de la tienda Paris.

El evento, de carácter gratuito y abierto a todo público, convoca a familias en torno a globos gigantes de personajes animados y figuras de la cultura pop.

Los organizadores detallaron que la nueva edición incorpora 13 globos gigantes inspirados en el imaginario infantil. Entre ellos destacan Harry Potter, Bluey, Peppa Pig, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y el tradicional reno Ralf, personajes que “conectan con distintas generaciones y refuerzan valores como la amistad, solidaridad, creatividad y esperanza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiendas Paris (@tiendas_paris)

El lado de musicalización del evento estará a cargo del Cuti Aste en los arreglos del Coro Gospel Chile. En la danza se harán presentes Hygge House Chile y AFROFLUOR. Mientras que RollerDanceUrban se hará presente con el patinaje artístico.

Paris Parade: El recorrido más extenso y con foco sostenible

El desfile comenzará en Avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, avanzará por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, y cerrará frente al Palacio de La Moneda.

La organización impulsará un enfoque sostenible, con gestión de residuos, reutilización de materiales y fomento del transporte público, además de la medición de indicadores sociales y medioambientales para reducir el impacto del evento en la ciudad.

La transmisión del evento está a cargo de Canal 13 a través de todas sus plataformas a partir de las 12:30 horas del día domingo 23.

La recomendación principal es preferir el transporte público, debido a los cortes de tránsito que se podrían registrar durante la jornada.