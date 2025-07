“Papá del año”: ¿Por qué la China Suárez arremetió contra de Benjamín Vicuña?

En una publicación en redes sociales, la actriz le sacó en cara al nacional un montón de situaciones que habrían ocurrido durante el tiempo que estuvieron juntos.

Del amor al odio hay un paso, dicen. Y así quedó demostrado durante este martes cuando la actriz argentina Eugenia “China” Suárez arremetió con todo en contra de su expareja y padre de sus hijos, el chileno Benjamín Vicuña.

Bajo un texto en Instagram, titulado “papá del año”, la actriz cuestionó duramente al actor y le sacó en cara diversas situaciones.

“El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separáte, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciendome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, aseguró Suarez en la citada publicación.

¿Por qué la “China” arremetió en contra de Vicuña?

Todo comenzó cuando Suárez solicitó a Vicuña un permiso para que ella pudiese viajar con sus tres hijos a Turquí,a para juntarse con su nueva pareja, el destacado futbolista Mauro Icardi.

Sin embargo, según denunció la mujer, el chileno, dos días antes del viaje, echó pie atrás y canceló la autorización.

“La madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con los hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados”, afirmó Vicuña a la prensa argentina para justificar su decisión.