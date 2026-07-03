Paolo Bortolameolli estrena “Sin Batuta”, un vodcast que conecta la música clásica con el cine, el deporte y la comedia

El director de orquesta chileno Paolo Bortolameolli lanza “Sin Batuta”, un vodcast que propone conversaciones íntimas y cruce entre géneros musicales, a partir del 3 de julio en el canal de YouTube de Podium Podcast. El programa busca acercar la música clásica a nuevas audiencias a través de encuentros con figuras de universos creativos distintos, en un formato que mezcla entrevista, autobiografía y escucha activa.

La dinámica central del programa invita a cada invitado a compartir una canción que marcó su vida, y Bortolameolli responde con una composición clásica, generando un cruce inesperado entre emoción, memoria y música. La primera temporada incluye al director de cine Tomás Alzamora, la compositora Colombina Parra, el gimnasta olímpico Tomás González, el comediante Claudio Michaux y la cantante y productora Mariana Montenegro.

Vinilo, Dolby Atmos y un puente entre tradición y vanguardia

El proyecto propone además una experiencia sonora que combina dos formatos: el vinilo, como soporte ritual e histórico, y el sonido Dolby Atmos, que ofrece una dimensión inmersiva donde cada capa musical se despliega en el espacio. La experiencia Atmos es presentada por Omnisoundlab, estudio especializado en sonido inmersivo.

Bortolameolli es Director Titular de la Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, y fue nombrado recientemente Director designado de la Phoenix Symphony en Estados Unidos. Forbes lo destacó durante tres años consecutivos como uno de los 50 chilenos más creativos.

“Sin Batuta” es una producción de Inherente In(h), Reloaded y Omnisoundlab, con distribución de Podium Podcast.