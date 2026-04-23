Panoramas por el Mes del Libro: Apumanque realizará encuentro de autores este 25 y 26 de abril

En el marco del Mes del Libro, el Mall Apumanque realizará un evento cultural con el objetivo de fomentar la lectura y ofrecer un espacio de encuentro.

Bajo el concepto “Donde pasan las historias”, se ofrecerán diversas experiencias donde la literatura cobra vida en los pasillos, vitrinas y espacios comunes, transformando la visita en un recorrido narrativo.

Uno de los ejes principales de la programación será la presencia de destacados autores, quienes participarán en encuentros abiertos al público para presentar sus libros y dialogar con los asistentes. Entre ellos, el connotado escritor, abogado, tarotista, terapeuta holístico y de vidas pasadas chileno, Jaime Hales, quien estará conversando con el público asistente a Apumanque sobre el tarot y muchos otros temas.

Programación

Sábado 25 de abril: estará dedicado al público femenino y a los amantes de lo místico.

12:00 horas: Jaime Hales con El Tarot: 78 puertas para avanzar por la vida.

16:00 horas: Silvia Selowsky con El oráculo de las diosas.

Domingo 26 de abril: será una jornada dedicada a los más pequeños de la casa.

12:00 horas: Priscila Escobar presentará La vida secreta de los cetáceos.

16:00 horas: Enrique Marchant con Adivinanzas para niños y niñas.