Panoramas gratuitos de Halloween 2025: Casona Encantada en Santiago, Hogwarts en San Miguel y Zumba del Terror en Renca

Por Polet Herrera

29.10.2025 / 17:10

En la Noche de Brujas del 31 de octubre habrá diversas actividades para competir por el mejor disfraz. Destaca la Halloween Party en la Casona Encantada, en el barrio patrimonial de Santiago, que solo requiere aporte voluntario. Además, los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de un evento especial en la comuna de San Miguel.

Halloween es cada vez más popular en Chile: niños, jóvenes y adultos se disfrazan para compartir un momento agradable. Algunos ya tienen listo su panorama, mientras que otros aún están en búsqueda. Pero todavía hay tiempo para divertirse.

Estos son algunos eventos gratuitos para disfrutar este 31 de octubre:

Casona encantada

Un evento imperdible que solo requiere aporte voluntario, ubicado en el sector patrimonial de la comuna de Santiago. La Halloween Party en la Casona Encantada contará con proyección de cine, pista de baile, concurso de disfraces, salón de té a la luz de las velas y muchas más actividades.

  • Dirección: Concha y Toro 39, Santiago Centro
  • Metro: República
  •  Horario: 16:00 a 23:00 hrs
  • Entrada: Aporte voluntario

Halloween en Hogwarts

Para los fanáticos de la saga de Harry Potter, en el Parque El Llano, a pasos del Metro San Miguel, se realizará un encuentro con duelos de magia, concursos, cosplayers, trivias y otras actividades.

  • Horario: 12:00 a 20:00 horas
  •  Entrada liberada

 

Feria Tim Burton en Padre Hurtado

Para los fanáticos de las películas El joven manos de tijera y  El cadáver de la novia, se realizará la Feria Literaria Tim Burton en la comuna de Padre Hurtado, en la Explanada El Manzano, este viernes 31 de octubre.

La entrada es gratuita, y los asistentes pueden asistir disfrazados con la estética gótica y sombría característica del universo de Burton. La actividad contará con cosplay, emprendimientos, música y diversas sorpresas.

  • Horario: 13:30 a 19:30 horas

Halloween en Lo Prado y Renca

En la comuna de Lo Prado se premiará al mejor disfraz. También habrá dulces y un túnel del terror que promete asustar a más de alguno. Además, se realizarán diversas actividades, como juegos, concursos y la infaltable zumba.

  • Desde las 19:00 horas
  •  Frontis Municipal, San Pablo 5959
  •  Metro Lo Prado (L5)
  •  Evento gratuito

En el sector norte de la Región Metropolitana, la comuna de Renca también celebrará la Noche de Brujas con diversas actividades: concurso de disfraces, pintacaritas, entrega de dulces y una zumba del terror dirigida por el bailarín Rodrigo Díaz.

Programación:

  • 19:00 – 19:40 horas: Baile entretenido
  •  19:40 – 20:10 horas: Presentaciones artísticas
  •  20:10 – 20:30 horas: Concurso de disfraces (categorías infantil, juvenil y adulto)
  •  20:30 – 20:45 horas: Coreografía Thriller de Michael Jackson
  •  20:45 – 21:45 horas: Zumba del terror, con Rodrigo Díaz

Día de los Muertos en Pudahuel

La comuna de Pudahuel, inspirada en la tradición mexicana, realizará el Día de los Muertos, una jornada familiar que contará con música y concurso de disfraces.

  • Lugar: Centro Cultural Ex-Juzgado, El Salitre 748
  •  Horario: 18:00 a 22:00 horas
  •  Acceso gratuito

 

Otaku Peluza Halloween en Melipilla

Just Dance, juegos inflables, disfraces, cosplayers y un bloque especial de Halloween de 18:00 a 20:00 horas son algunas de las sorpresas que trae la Otaku Peluza Halloween, que se realizará en la Plaza de Armas de Melipilla.

