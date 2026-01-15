Paloma Salas agota preventa para su debut en el Teatro Caupolicán y abre venta general

Paloma Salas celebrará los 10 años de “Lunes de locos” con su primer espectáculo en el Caupolicán. La comediante agotó la preventa en 20 minutos para su show del 14 de agosto.

La comediante Paloma Salas agotó en 20 minutos la preventa de entradas para su primer espectáculo en el Teatro Caupolicán, instancia con la que celebrará los 10 años del ciclo Lunes de locos, realizado de forma permanente en el Comedy Restobar.

El show está programado para el viernes 14 de agosto, a las 21:00 horas, en el Teatro Caupolicán, y la venta general ya se encuentra disponible a través del sistema Puntoticket.

La presentación en el Caupolicán marca un nuevo paso en la carrera de Paloma Salas, quien ha desarrollado una trayectoria sostenida en el circuito de la comedia nacional.

Desde sus primeras apariciones televisivas hasta sus presentaciones en distintos escenarios del país, la comediante ha ampliado su convocatoria en recintos como el Teatro Nescafé de las Artes, el Movistar Arena, como parte de El Gran Chiste, y la Gran Arena Monticello.

En relación con el aniversario del ciclo semanal que impulsa desde hace una década, Salas señaló: “Es impresionante el paso del tiempo y cómo se ha construido el Lunes Loco estos diez años. Partí muy abajo, nadie le tenía fe al lunes. Ha sido una mezcla de constancia y pasarlo bien”.

La comediante agregó que desde hace tres años el formato mantiene funciones agotadas de forma regular.

El espectáculo en el Teatro Caupolicán reunirá material desarrollado a lo largo de estos diez años, además de invitados y sorpresas anunciadas por la propia artista.

“Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material”, comentó Salas, explicando que la idea es celebrar junto al público que ha acompañado el proyecto desde sus inicios.

Según la producción, la alta demanda se ha mantenido tras el cierre de la preventa, con más de 1.000 entradas vendidas durante las primeras horas de la venta general, posicionando el show como uno de los eventos destacados del humor nacional en 2026.

Más información se encuentra disponible en el sitio oficial palomasalas.com