Una chilena aterriza en la Tierra de Ooo: La actriz Paloma Moreno se sumó al elenco original de “Hora de Aventura”

La actriz chilena Paloma Moreno se incorporó al universo de Hora de Aventura como parte del elenco de voces de Hora de Aventura: Misiones Secundarias (Adventure Time: Side Quests), nueva producción animada de Cartoon Network Studios que vuelve a seguir las aventuras de Finn y Jake.

Moreno interpreta en idioma original a la Princesa Rescate (Rescue Princess), un nuevo personaje de la Tierra de Ooo que tiene un episodio dedicado especialmente a su historia.

Su participación se produce en el cuarto capítulo de la primera temporada, titulado precisamente Rescue Princess, donde comparte la historia con tres figuras fundamentales de la franquicia: Finn, Jake y el Rey Helado.

El episodio comienza después de que la Princesa Rescate salva la vida del Rey Helado. Este interpreta equivocadamente la amabilidad de la protagonista como una señal de interés romántico y comienza a perseguir una relación no correspondida, mientras Finn y Jake intentan convencerlo de que ella simplemente estaba haciendo su trabajo.

Paloma Moreno se suma al elenco original de Hora de Aventura

La participación supone una incursión internacional para Moreno, conocida en Chile por producciones como Generación 98, donde interpretó a Javiera “Jirafa” Aldunate, y Reunión de superados, en la que asumió el papel de Pili Rodríguez.

En esta ocasión, además, no se trata de un trabajo de doblaje de la versión latinoamericana. La chilena integra directamente el reparto original en inglés de Adventure Time: Side Quests como Rescue Princess.

La actriz se suma así a un elenco encabezado por Sasha Knight, quien interpreta a Finn, y John DiMaggio, que regresa como Jake.

También vuelven voces estrechamente vinculadas con la franquicia, entre ellas Tom Kenny como el Rey Helado, Olivia Olson como Marceline, Hynden Walch como la Princesa Bubblegum y Niki Yang como BMO.

Misiones Secundarias traslada la historia a los primeros años de Finn y Jake y recupera una estructura de aventuras independientes, siguiendo a los amigos mientras recorren la Tierra de Ooo y vuelven a encontrarse con personajes conocidos de la serie.

La producción está encabezada por Nate Cash como showrunner y productor ejecutivo, mientras Darrick Bachman se desempeña como editor de historia. Victor Courtright y Niki Yang están a cargo de la dirección, Nick Cross de la dirección de arte y Matthew Janszen de la música.

La serie debutó originalmente el 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, a través de Disney+ y Hulu, mientras su lanzamiento internacional en Cartoon Network y HBO Max tuvo lugar el 5 de octubre.

En Latinoamérica, Hora de Aventura: Misiones Secundarias ya se encuentra disponible en HBO Max.