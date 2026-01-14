Cultura panoramas

Orquesta Filarmónica de Santiago en Providencia: ¿Cómo retirar tus entradas para el concierto?

Por CNN Chile

14.01.2026 / 15:19

La Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, se presentará el miércoles 21 de enero en el Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia.

Un panorama cultural para disfrutar durante las vacaciones de verano es el Concierto de la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

Esta actividad se enmarca en el Festival Verano Sale el Sol 2026, organizado por la Fundación Cultural de Providencia.

Programa:

  • Obertura Romeo y Julieta, de Piotr Ilich Tchaikovsky
  • Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák

Coordenadas del evento

El concierto se realizará el miércoles 21 de enero a las 20:00 horas en el Parque Inés de Suárez (ingreso por Vasconia).

Cabe destacar que las entradas online están agotadas; solo queda disponible el retiro presencial en la boletería del Teatro Oriente, que atiende de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

