Ópera en Santiago: CA660 anuncia ciclo con “Cavalleria rusticana & Pagliacci”, gala lírica y “Rigoletto”

La programación parte el 14 de abril y se extiende hasta fines de mayo, con horarios definidos por jornada y venta de tickets online.

Este año, la ópera llega al Teatro CA660 con un ciclo 2026 de tres producciones y funciones entre abril y mayo.

El Teatro CA660 de Fundación CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes) abrirá su temporada lírica de otoño con un ciclo que contempla tres propuestas: el doble programa Cavalleria rusticana & Pagliacci, la Gran Gala – Lírica Internacional y una versión titulada La Maledizione – Rigoletto.

Las funciones se concentrarán entre abril y mayo en Santiago, con venta de entradas vía Ticketplus.

El primer bloque será Cavalleria rusticana & Pagliacci, dos óperas breves italianas que históricamente se presentan en la misma noche y que han quedado asociadas al verismo, corriente que llevó a escena historias de conflictos cotidianos y pasiones intensas.

Esta dupla, conocida en el circuito operístico como Cav/Pag, es una de las combinaciones más frecuentes en teatros del mundo por su duración complementaria y por el tipo de relato que comparten.

En el calendario del CA660, Cavalleria rusticana & Pagliacci tendrá funciones del martes 14 al sábado 18 de abril: de martes a viernes a las 20:00 horas y el sábado a las 19:00, en el mismo recinto.

El segundo hito del ciclo será La Gran Gala – Lírica Internacional, fijada para el domingo 19 de abril a las 19:00 horas.

La propuesta reúne solistas de distintos países y está planteada como una noche de arias y piezas emblemáticas del repertorio, en un formato de gala que concentra diversos estilos vocales en una sola función.

El cierre llegará con La Maledizione – Rigoletto, título que retoma el nombre original con que Verdi pensó inicialmente su ópera (La maledizione, La maldición), asociada a la idea que gatilla el drama en la historia.

Considerada una de las obras más influyentes del repertorio italiano, Rigoletto se estrenó en 1851 en La Fenice de Venecia y sigue a un bufón de corte que intenta proteger a su hija en un entorno marcado por abuso de poder y violencia, en un relato que combina tensión teatral con arias y conjuntos especialmente reconocibles.