Nicole Kidman solicita el divorcio a Keith Urban tras 19 años de matrimonio

La actriz ganadora del Óscar presentó en un tribunal de Nashville la petición para disolver su matrimonio con el músico, alegando “irreconciliables diferencias”. El expediente incluye plan de crianza para sus dos hijas adolescentes, sin pensión conyugal ni manutención infantil, y con separación de bienes, regalías y derechos de autor.

(CNN) — Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio.

La actriz australiana-estadounidense, de 58 años y ganadora del Óscar, ingresó el martes una petición en un tribunal de Nashville para poner fin a su vínculo con el cantante de country Keith Urban, de 57 años y ganador del Grammy.

Según los documentos, la pareja enfrenta “dificultades maritales e irreconciliables diferencias”.

El expediente incluye una solicitud de disolución matrimonial y un plan de crianza presentado para aprobación judicial. Kidman pide ser la progenitora residencial principal de las dos hijas adolescentes de la pareja.

La presentación señala que ninguna de las partes recibirá manutención infantil ni pensión conyugal, y que cada uno conservará los bienes a su nombre, incluidos los derechos de autor y regalías de sus obras artísticas.

Criados en Australia, Kidman y Urban se conocieron en 2005 durante un evento en Los Ángeles que homenajeaba a australianos destacados, y se casaron en Sídney al año siguiente.

Para Urban fue su primer matrimonio; para Kidman, el segundo, luego de su unión con Tom Cruise entre 1990 y 2001, con quien tiene dos hijos mayores.

En la alfombra roja de la serie de Netflix The Perfect Couple, el año pasado, Kidman dijo a The Associated Press que el concepto de “pareja perfecta” no encajaba con ella y Urban: “Si se consideran la pareja perfecta, se están buscando problemas… No creo en la perfección”.

Unos meses antes, Urban rindió tributo a Kidman durante el AFI Life Achievement Award, recordando que sus problemas de adicciones surgieron cuatro meses después de casarse, en 2006: “Cuatro meses después de casarnos, estoy en rehabilitación durante tres meses… Nic hizo caso omiso de todas las voces negativas… y eligió el amor”.

Con una filmografía que incluye Days of Thunder, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge y The Hours (por la que ganó el Óscar como Virginia Woolf), Kidman ha brillado también en TV con series como Big Little Lies y Nine Perfect Strangers, donde obtuvo Emmys como actriz y productora.

Urban, por su parte, se consolidó desde los años 90 con éxitos como Somebody Like You y Blue Ain’t Your Color, además de cuatro premios GRAMMY y más de una docena de galardones de la Academia de Música Country.

La separación fue reportada inicialmente por TMZ.