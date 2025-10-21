La familia Kennedy tendrá su propia serie en Netflix y será protagonizada por Michael Fassbender

Inspirada en el libro de Fredrik Logevall y basada en hechos reales, "Kennedy" retratará el ascenso de la familia antes de la presidencia de John F. Kennedy, con un enfoque humano y político.

(CNN) — Una de las familias más famosas de Estados Unidos tendrá su propia serie en Netflix.

La plataforma anunció esta semana que prepara una nueva serie dramática titulada Kennedy, basada en el libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 del historiador Fredrik Logevall.

La producción contará con Michael Fassbender en el papel del patriarca familiar, Joe Kennedy Sr., y explorará “los triunfos y tragedias de la familia Kennedy”.

Los éxitos y tragedias de los Kennedy han sido muchos. La dinastía, que dio al país a su 35º presidente, además de a un senador de Nueva York y aspirante presidencial —ambos asesinados—, ha sido objeto de mitos y teorías sobre una supuesta “maldición”.

Esa idea cobró fuerza tras una serie de infortunios, entre ellos el accidente aéreo en 1999 en el que JFK Jr., su esposa y su cuñada perdieron la vida.

Según la descripción oficial, la serie se ambientará antes de la llegada de John F. Kennedy a la Casa Blanca, comenzando en la década de 1930 y relatando “el improbable ascenso de Joe y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluido el rebelde segundo hijo, Jack, que lucha por escapar de la sombra de su carismático hermano mayor”.

“La historia de los Kennedy es lo más cercano que tenemos a una mitología estadounidense —algo entre Shakespeare y The Bold and the Beautiful. Pero la biografía magistral y matizada de Fredrik Logevall corre el velo sobre los anhelos humanos y las cargas detrás del mito, revelando tanto sobre nuestro presente, cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos, como sobre los propios Kennedy”, declaró el showrunner Sam Shaw en un comunicado.

La serie, que no debe confundirse con American Love Story —la próxima producción de Ryan Murphy centrada en JFK Jr.—, aún no tiene fecha de estreno confirmada. Contará con ocho episodios en su primera temporada.