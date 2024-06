“Nadie critica a George Clooney”: Emma Roberts alude sexismo en la discusión sobre los “nepo babies” de Hollywood

"A mi parecer, las chicas jóvenes lo tienen más difícil con lo del nepo bebé. Realmente no veo a la gente llamando así a hijos de actores famosos", expresó en una reciente entrevista la intérprete de 33 años. Roberts, que cuenta con más de 60 créditos en cine y televisión, es hija del actor Eric Roberts y sobrina de la ganadora del Oscar Julia Roberts.

(CNN) — Emma Roberts ha compartido sus pensamientos sobre el nepotismo en la industria del entretenimiento.

La hija del actor Eric Roberts y sobrina de la ganadora del Oscar Julia Roberts fue recientemente consultada respecto al debate sobre los nepo babies (o bebés del nepotismo) en una conversación reciente en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi.

“A la gente le gusta decir: ‘Tienes ventaja debido a que tienes familia en la industria‘. Pero la otra cara de la moneda es que, ya sabes, tienes que demostrar más de ti misma“, explicó.

“Además, si la gente no tiene una buena experiencia al estar con otras personas de tu familia, entonces nunca tendrás una oportunidad”.

Roberts añadió que “si no eres la chica del medio de la nada que irrumpió en Hollywood“, hay “una mirada de reojo del tipo: ‘Bueno, tu padre era esto'”.

“A mi parecer, las chicas jóvenes lo tienen más difícil con lo del nepo bebé. Realmente no veo a la gente llamando así a hijos de actores famosos. No es que se les deba llamar así. No creo que se deba llamar así a nadie que quiera seguir sus sueños”.

Y bromeó: “Me pregunto por qué nadie está criticando a George Clooney por ser un nepo baby“. Rosemary Clooney (su tía) era un icono”.

Roberts, cuyos más de 60 créditos en cine y televisión incluyen We’re the Millers” y American Horror Story, empezó a actuar de niña. Sin embargo, en la misma intancia, manifestó que su trayectoria profesional no ha sido fluida.

“La gente sólo ve tus triunfos, porque sólo te ven cuando sales en el cartel de una película. No ven todo el rechazo previo a lo largo del camino”, expresó.

“Creo que es importante hablar de ello porque, de lo contrario, la gente sólo piensa: ‘Todo ha sido tan genial y lineal y fácil’. Y no. En absoluto’. Pero claro que lo parece desde una perspectiva exterior o a simple vista”.