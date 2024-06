“Un viernes de locos” 2 ya está en desarrollo: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis posaron desde el set de la película

Después de múltiples rumores y declaraciones, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan para trabajar juntas en Freaky Friday 2 (Un viernes de locos 2).

Han pasado poco más de 20 años desde que se estrenó la película de Disney, misma compañía que se encargó de confirmar la secuela con una fotografía de las actrices tras bastidores a través de su cuenta de X.

En ella, puede ver a ambas tomadas de la mano, sentadas en la puerta de los tráilers con sus nombres de pila intercambiados.

El detalle no es un error ni una coincidencia, pues la primera cinta, estrenada en 2003, trata sobre Tess (Curtis) y Anna (Lohan). Allí, son madre e hija y no logran entablar una buena relación. Tras un suceso místico, intercambian cuerpos, y por consecuencia, deben fingir vivir la vida de la otra durante los días siguientes.

Tanto Lohan como Curtis señalaron en 2023, en entrevista con The New York Times, que retomar la relación de amistad fue “fácil” y que siempre lo ha sido, pues tuvieron química humana desde la primera vez que se vieron.

The Colemans are back and coming to theaters in 2025! The sequel to Freaky Friday is now in production! pic.twitter.com/0PfBycJRzi

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 24, 2024