Neil Sedaka, leyenda del pop y compositor de éxitos eternos, muere a los 86 años

El cantautor detrás de clásicos como "Breaking Up Is Hard to Do", "Laughter in the Rain" y "Calendar Girl" falleció de manera repentina, según confirmó su familia.

Neil Sedaka, el icónico compositor y cantante que definió el sonido pop de las décadas de 1960 y 1970 con su inconfundible estilo melódico, falleció a los 86 años.

Un representante confirmó la noticia a Variety, y su familia emitió un comunicado expresando su devastación: “Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”.

El legado de un gigante del Brill Building

Nacido en Brooklyn en 1939, Sedaka mostró talento musical desde niño y estudió en la prestigiosa Juilliard School. A los 13 años conoció a Howard Greenfield, con quien formó una sociedad compositora que los llevó a la cima del pop.

Juntos escribieron “Stupid Cupid” para Connie Francis y “Where the Boys Are”, entre otros. Como solista, Sedaka cosechó tres números uno en el Billboard Hot 100 y nueve Top 10, con himnos como “Oh! Carol” —dedicada a Carole King—, “Calendar Girl” y la original versión rápida de “Breaking Up Is Hard to Do”.

Tras un declive con la Invasión Británica, su carrera resurgió en los años 70 gracias a Elton John, quien lo fichó para su sello Rocket Records. De esa etapa surgieron “Laughter in the Rain” y “Bad Blood” —con Elton en coros no acreditados—, ambos número uno.

Su canción “Love Will Keep Us Together”, versionada por Captain & Tennille, se convirtió en un himno generacional y ganó el Grammy a la Grabación del Año en 1975.

Sedaka continuó activo durante décadas, siendo honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores.

En 2022 se retiró de la composición, vendiendo su catálogo dos años después. Le sobreviven su esposa Leba Strassberg y sus hijos Marc y Dara.