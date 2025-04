Desde Leonardo DiCaprio hasta Barack Obama: Cómo las celebridades despidieron al papa Francisco

Tras la muerte del papa Francisco el lunes 21 de abril, distintas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y la política se volcaron a las redes sociales para expresar su pesar y rendirle tributo.

Y a través de sus redes sociales, destacaron atributos como su humildad, vocación de servicio y cercanía con los más vulnerables.

Francisco —cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio— fue el primer papa latinoamericano y jesuita. Asumió el pontificado en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI.

Entre los primeros en reaccionar estuvo el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien afirmó que el papa “fue el líder peculiar que nos hizo querer ser mejores personas”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresó: “Con su humildad y sus gestos a la vez sencillos y profundos —abrazando a los enfermos, atendiendo a los sin techo, lavando los pies a jóvenes presos— nos recordó que todos tenemos obligaciones morales con Dios y con los demás”.

“Michelle y yo lloramos hoy con todos los que en el mundo —católicos y no católicos— encontraron fuerza e inspiración en su ejemplo. Que sigamos su llamado a no quedarnos al margen de esta marcha de esperanza viva”, concluyó el exmandatario.

El director de cine Martin Scorsese, conocido por abordar la espiritualidad en obras como Silencio y La última tentación de Cristo, lo calificó como “un ser humano extraordinario”.

Y en conversación con el medio Variety, añadió: “Irradiaba sabiduría. Irradiaba bondad. Tenía un compromiso férreo con el bien (…) y practicaba el perdón universal”.

Scorsese compartió también que tuvo la oportunidad de conocerlo y que “echará de menos su presencia y su calidez”.

El actor español Antonio Banderas recordó el legado de benevolencia de Francisco: “Mostró bondad, amor y misericordia con las personas más necesitadas”.

Desde el mundo latino, Eva Longoria compartió en Instagram una imagen junto al papa.

Escribió: “Gracias por ser un aliado para muchos de nosotros y hablar en favor de los marginados. Tu compasión, bondad y humildad siempre serán recordadas”.

El actor Russell Crowe, quien conoció al papa en 2014, compartió en X: “Un hermoso día en Roma, pero un día triste para los fieles. RIP Francisco”.

A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

RIP Francis. pic.twitter.com/ckewTrYyFW

