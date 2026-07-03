Muere Fernando Kliche, recordado actor de “Marrón Glacé” y “Teatro en Chilevisión”

ChileActores confirmó este viernes el fallecimiento del actor Fernando Walter Kliche Hermida, recordado por su extensa trayectoria en teleseries, teatro y televisión chilena.

El intérprete, nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, murió a los 71 años, según informó la corporación a través de un comunicado en el que lamentó la partida de quien definió como un “compañero y amigo”.

“Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Kliche Hermida”, señaló ChileActores.

Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Kliche Hermida. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida. pic.twitter.com/iwfpEWa0WZ — Chileactores (@Chileactores) July 3, 2026

Sus primeros pasos estuvieron ligados a la teleserie “La Madrastra”, producción en la que participaba su padre y donde recibió el impulso de figuras como Arturo Moya Grau y Ricardo Miranda.

Fernando Kliche obtuvo su primer papel en la teleserie “Casagrande”, de Canal 13, donde interpretó a Eduardo.

Luego vinieron otros trabajos en la señal, entre ellos “La intrusa”, producción de 1989 en la que compartió escenas con su padre.

Su consolidación llegó en 1993 con “Marrón Glacé”, donde interpretó a Octavio, uno de los roles que lo posicionó como uno de los principales galanes de las teleseries chilenas.

A ese trabajo le siguieron producciones como “Champaña”, “El amor está de moda”, “Amándote”, “Algo está cambiando”, “Buen partido”, “Lola” y “Amor a la Catalán”.