¿Por qué el ministro de Cultura británico apuntó a Tom Cruise como “uno de los mayores inversionistas” del Reino Unido?

En el marco del Festival de Televisión de Edimburgo, el ministro Chris Bryant hizo referencia a las superproducciones de la saga de películas Misión Imposible, rodadas en distintas locaciones del Reino Unido.

El ministro de Cultura del Reino Unido, Chris Bryant, afirmó en tono de broma que el actor Tom Cruise ha sido “probablemente uno de los mayores inversionistas en la economía británica durante la última década”.

Sus declaraciones, realizadas este jueves en el marco del Festival de Televisión de Edimburgo, apuntaron a subrayar la necesidad de fortalecer la propiedad intelectual (IP) local.

Bryant hizo referencia a las superproducciones de la saga de películas Misión Imposible, rodadas en distintas locaciones del Reino Unido y que han generado millones de libras en la economía local.

Sin embargo, utilizó la comparación para advertir que el país no puede depender únicamente de producciones extranjeras.

“No quiero que toda la propiedad intelectual regrese a la Costa Oeste de Estados Unidos. Me gustaría que parte de esa IP permaneciera aquí para que podamos seguir invirtiendo y tener compañías británicas fuertes que produzcan contenidos para audiencias nacionales e internacionales”, señaló.

El ministro indicó que fortalecer el sector de producción audiovisual británico también permitiría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores independientes.

Según explicó, su objetivo es reducir la dependencia del trabajo freelance, aumentando la estabilidad y continuidad en el empleo.

“Quiero que nuestras pequeñas y medianas productoras se conviertan en empresas independientes más grandes, con suficientes proyectos en marcha que permitan dar continuidad laboral”, afirmó.

Bryant también aseguró que su cartera respalda a CIISA, el nuevo organismo contra el acoso laboral en la industria, aunque reveló que la iniciativa aún no cuenta con financiamiento de grandes compañías como Channel 4 o Disney.