Cultura festival de viña del mar 2026

Milo J realiza mini concierto sorpresa en la entrada de Hotel Sheraton y reúne a cientos de fans

Por Arelí Zúñiga

26.02.2026 / 18:18

La tarde de este jueves, Milo J realizará un pequeño concierto para sus fánaticos en la entrada del Hotel Sheraton, en donde se encuentra hospedado en el marco del Festival de la Canción de Viña del Mar.

El espectáculo, que fue difundido por las redes sociales del cantante y que iniciará a las 18:30 horas, ha congregado a cientos de fans del joven argentino a las afueras del recinto.

Cabe recordar que la actuación de Milo J se producirá durante la última noche del festival y se presentará tras Paulo Londra y antes que el cantante chileno, Pablo Chill-E, en una programación que combina lo mejor del rap y la música urbana sudamericana.

