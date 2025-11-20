Miguel Bosé confirmó nueva fecha en Chile: El español se tomará el escenario del Gran Arena Monticello

El artista español confirmó su tercera fecha para Chile, con un show que promete una experiencia inmersiva, donde cada canción del repertorio ha sido pensada para vivirla como un momento único.

Tras años de espera, el cantante español Miguel Bosé vuelve a aterrizar en Chile este próximo año con su “Importante Tour”.

Con dos shows ya agendados para el próximo 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena, el cantante ahora realizará un tercer concierto en el Gran Arena Monticello.

“Estoy deseando que vengan y vean este espectáculo luminoso, divertido, un viaje a través del tiempo, de las bandas sonoras de millones de personas y que vean esta propuesta tan bella y audaz”, expresó el artista.

“Importante Tour 2026”

La gira del cantante, ya ha recorrido varios países. Entre ellos, España, México y próximamente llegará a suelo estadounidense. Para así comenzar el 2026 centrándose en Sudamérica y Centroamérica.

El español llega con un espectáculo cargado de expectativas, que promete entregar una experiencia sensorial donde se transmita la elegancia y fuerza que representan a Miguel Bosé.

La música, coreografías y sonido se fusionarán para crear un ambiente íntimo y adentrarse en una experiencia inmersiva. Donde cada canción del repertorio ha sido pensada para vivirla como un momento único, dándole paso al artista a transformar sus grandes clásicos en escenas cargadas de emoción y alegría.

Durante la presentación, no podrán faltar los temas emblemáticos del cantautor. Amante Bandido, Amiga y Si tú no Vuelves, serán parte del repertorio que ha logrado traspasar generaciones completas.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para Miguel Bosé 2026?

Tras dos fechas confirmadas en el Movistar Arena. Miguel Bosé confirmó su tercera fecha para el Gran Arena Monticello.

La cita musical quedó agendada para el próximo 1 de marzo de 2026, desde las 19:00 horas.

La venta de entradas para el evento comienza el viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.