Mat Osman, de Suede, en entrevista con CNN Chile: “Chile es un público muy apasionado, se saben las canciones de memoria”

A 13 años de su primer y único concierto en el país, Suede regresa a Chile con dos fechas: un show en el Movistar Arena y su debut en el festival Rock en Conce (REC). En conversación con CNN Chile, el bajista Mat Osman reveló detalles de los set-lists, reflexionó sobre la conexión de la banda con el público nacional e hizo un adelanto del que será el décimo disco de la banda.

Marzo de 2025 quedará marcado como un mes inolvidable para los fanáticos chilenos de Suede.

A trece años del que había sido su único concierto en suelo nacional hasta ahora, la banda británica regresa a Chile con dos fechas: un show en el Movistar Arena de Santiago y otra actuación como cabeza de cartel en el festival gratuito Rock en Conce (REC) en Concepción.

En conversación con CNN Chile, el bajista y cofundador de la banda, Mat Osman, adelantó lo que se puede esperar de los set-lists para cada ciudad y reflexionó sobre su vínculo con el público chileno y el poder de la música como un lenguaje universal que desafía barreras geográficas y lingüísticas.

Suede en el Movistar Arena: Un esperado reencuentro con Chile

Suede visitó Chile por primera y única vez en 2012, año en que se presentó en un Teatro Caupolicán abarrotado.

“No puedo creer que haya pasado tanto tiempo”, admite el inglés de 57 años.

“Fue un gran show. Lo pasamos muy bien y pensé: ‘Ahora volveremos a Sudamérica cada par de años‘. Pero tuvimos que pasar mucho tiempo en el estudio de grabación y se sumaron otros compromisos, por lo que no pudimos llevarlo a cabo”.

El regreso de Suede terminó reprogramándose para 2020; sin embargo, la pandemia obligó a pausarlo de forma indefinida.

Ahora, cinco años más tarde de lo que casi pudo ser, la banda está lista para reencontrarse con sus seguidores locales en el Movistar Arena, con un concierto agendado para el 13 de marzo.

Y Mat, quien también se desempeña como escritor —su última publicación, The Ghost Theatre, es una ficción histórica que retrata el Londres isabelino—, por ende, lleva por naturaleza cierta nostalgia arraigada, aún no olvida lo que sintió al tocar en Santiago.

“Me encantó ese primer concierto. Fue uno de esos en los que no sabíamos qué esperar, porque nunca habíamos tocado allá antes. A veces, cuando vas a un país nuevo, las personas solo asisten para ver de qué se trata, sin conocer realmente la música. Pero recuerdo que fue un público muy apasionado, todos cantaban y claramente, se sabían las canciones de memoria. Fue muy entretenido y tengo muchas ganas de repetir la experiencia”, asegura.

También valora que el amor por la banda haya logrado traspasarse como una suerte de legado.

“Fue encantador ver que el público era más joven que nosotros. No me gusta tocar solo para gente de mi edad. ¿Entiendes a lo que me refiero?”, pregunta, entre risas. “Es que no cantan ni bailan. Así que… Sí, fue genial”.

Encabezar el Festival Rock en Conce (REC) 2025

Junto a Garbage y Los Tres, Suede también será cabeza de cartel del décimo aniversario del festival Rock en Conce (REC), agendado para el 15 y 16 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Este evento gratuito ha ganado relevancia en la escena musical chilena, atrayendo a artistas nacionales e internacionales de renombre en la escena anglo, que van desde Primal Scream (2018) hasta The Cardigans (2019) y UB40 (2024).

Osman, en tanto, dice sentirse “muy emocionado” de tener la oportunidad de presentarse ante el público penquista.

“Uno de los objetivos de una banda, especialmente en esta etapa de nuestra carrera, es tocar para públicos nuevos. No quiero actuar siempre ante las mismas personas. Uno quiere llegar a gente joven, a nuevos públicos. Así que la idea de tocar en un festival gratuito, en el cual las personas no tienen que pagar para vernos, es magnífica”, sostiene.

Sin embargo, también admite que, a lo largo de las más de tres décadas de trayectoria de la banda que conformó junto a Brett Anderson en 1989, no siempre fue así. Especialmente cuando llevaban pocos años irrumpiendo en la escena.

“Cuando éramos más jóvenes, como que odiábamos los festivales de música, porque nos gustaba tener a nuestro público entregado, mirándonos y diciendo: ‘Son fantásticos’. Pero a medida que uno va creciendo, aprende a disfrutar el reto de conquistar a la audiencia. Me gusta tener que trabajar para demostrar lo buenos que somos. Además, nunca he estado en Concepción, así que también será una gran experiencia”.

Dos ciudades chilenas, dos puestas en escena diferentes

El artista también adelantó los set-lists que tienen pensados para cada ciudad. Y mientras en la capital ofrecerán un show especialmente enfocado en los fans más acérrimos, en el REC esperan hacer un recorrido por los clásicos.

“En Santiago tocaremos muchas canciones de Autofiction, porque he recibido muchos mensajes de fans en Chile y Argentina que aman ese disco. Sé que quienes asistan querrán escuchar material nuevo”, revela.

“En Concepción, las canciones estarán más enfocadas en los grandes éxitos. Y ahora que sé lo importante que son Trash y Beautiful Ones para la gente de allá, definitivamente estarán en el repertorio”.​

El entusiasmo es tanto, que Osman no siente temor alguno ante la inestabilidad que caracteriza a los cielos de la capital del Biobío —y que muchas veces le ha valido el apodo de “Tropiconce”, como una abreviatura que juega entre las palabras tropical y Concepción—.

Un gusto que un londinense, sin dudas, podría darse.

“El tiempo anda como por 25 °C por allá, ¿cierto?”, pregunta, aunque lo dice en un tono tan certero, que pareciera dar indicios de haber investigado un poco el tiempo de la zona centro-sur de Chile.

“Aquí (en Londres) el termómetro marca 4 °C. Estaremos bien”, bromea.

Beautiful Ones: El hit de Suede que acompañó a la generación Cachureos

​En 1998, el programa chileno Cachureos presentó la canción Los Ancianos, una adaptación de Beautiful Ones, lanzada dos años antes por la banda ícono del britpop como segundo single de su tercer disco, Coming Up.

El show infantil frecuentemente tomaba melodías reconocidas y les otorgaba nuevas letras con mensajes adecuados para su audiencia más pequeña. Por ejemplo, La Mosca fue una versión de una canción del brasileño Raul Seixas, y El Baile del Perrito adaptó el éxito del trompetista dominicano Wilfrido Vargas.

Los ingleses, sin embargo, no se dieron por enterados de la existencia de Los Ancianos hasta hace unos pocos años atrás, cuando la escritora argentina Mariana Enríquez —autora de Porque demasiado no es suficiente: Mi historia de amor con Suede— se los comentó.

“No recuerdo que hayamos cedido los derechos. Pero estoy seguro de que lo hubiésemos hecho de todas maneras, porque es algo muy bonito. Me encantó”, admite.

Es un fiel creyente de que la música no debería permanecer cautiva o ser gusto de unos pocos. Al menos, la de Suede.

“Una de las cosas que deseas como músico es ser parte de la vida cotidiana de las personas. Me encanta escuchar nuestras canciones en la radio o que pase un auto y esté sonando nuestra música en la radio. Pensar que personas que no saben quiénes somos disfruten la canción es genial. Amo la forma en que la música es capaz de perdurar más allá de quien la crea”.

“La música conecta a las personas más allá de las palabras y las ideas”

Mat valora la conexión de los chilenos con Suede. Y siente orgullo al hacérsele mención de que, clubes icónicos de la escena nocturna santiaguina, como Blondie, han mantenido viva la esencia del género con noches temáticas dedicadas al britpop.

“Ese tipo de cosas son muy significativas para uno, especialmente a medida que se va envejeciendo. Cuando la banda apenas partió, mucha gente dijo: ‘Solo van a llegar a cierto tipo de personas: los londinenses y los ingleses, porque tienen muy marcado ese estilo’. Y cuando empezamos a viajar y visitar otros países, especialmente aquellos donde el inglés no era el primer idioma, como Japón, vimos a la gente reaccionar ante nuestras canciones sin necesariamente entender cada palabra cantada… Cada pensamiento que alguna vez he tenido con respecto a la música se basa en eso; en que la música contiene una especie de magia y crea una conexión entre la gente que va más allá de las palabras y las ideas. Así que todavía me causa emoción cada vez que pasa”.

Se le viene a la cabeza una ocasión en particular: el concierto que Suede dio en Kuala Lumpur, Malasia, en agosto de 2024.

“La primera fila estaba llena de chicas adolescentes, y la mayoría de ellas vistiendo hiyabs. Te imaginarás que no lucían como el estereotipo típico del fan de Suede. Pero se sabían cada una de las letras de las canciones, y las bailaban y cantaban. Y para mí, como músico, eso es tremendamente conmovedor. Eso es lo que he pasado mi vida entera intentando lograr, y verlo suceder es genial. Lo es todo. Es muy importante para nosotros que lo que hacemos toque el corazón de las personas y las mueva”.

A lo largo de sus nueve álbumes de historia, han explorado distintos matices del rock alternativo, entre letras melancólicas, cuerdas envolventes y una estética que ha jugado con la ambigüedad desde su debut homónimo en 1993 hasta sus trabajos más reciente, The Blue Hour (2018) y Autofiction (2022).

Su próximo lanzamiento de estudio, en tanto, promete una cohesión sonora arrolladora.

“Literalmente acabamos de terminarlo. Antes de esta entrevista, estaba escuchando las mezclas finales. Tiene similitudes con Autofiction, pero es más cinematográfico, más grande y más de himnos. Es un disco de pop oscuro y épico. Estoy seguro de que a la gente le va a encantar. Me tiene muy emocionado”.​

Y aunque Mat Osman no reveló el título del nuevo álbum de Suede (“Nadie lo ha escuchado todavía”), sí pudo confirmar a CNN Chile que tienen programado lanzarlo este año.