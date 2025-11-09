Massive Attack cerró Fauna Primavera 2025 con un contundente manifiesto audiovisual

La última noche del festival Fauna Primavera 2025 encontró su clímax perfecto con Massive Attack, quienes junto a Elizabeth Fraser transformaron el Parque Ciudad Empresarial en un espacio de reflexión colectiva a través del sonido y las imágenes. Lo que podría haber sido simplemente un concierto más de una banda legendaria, se convirtió en una declaración artística sin precedentes.

Desde el inicio, el show estableció su propósito: esto no sería solo entretenimiento. Una muestra de reconocimiento facial de los asistentes apareció proyectada en la pantalla, anticipando el tono crítico que dominaría la velada. La banda utilizó su plataforma para cuestionar directamente las redes sociales, la inteligencia artificial y las decisiones políticas que moldean nuestro presente.

Las proyecciones fueron tan protagonistas como la música misma. Figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin aparecieron en pantalla acompañadas de textos que exponían las consecuencias de sus acciones. El mensaje político se intensificó con la causa palestina como eje central: gritos de “Los niños en Gaza no son una amenaza” resonaron en el parque, mientras cifras escalofriantes sobre víctimas del conflicto y financiamiento bélico aparecían proyectadas.

Robert Del Naja, fundador de la banda, habló en español con el público y destacó que Chile alberga la mayor cantidad de palestinos fuera del mundo árabe, palabras que fueron recibidas con ovación por una audiencia claramente conectada con el mensaje.

Musicalmente Massive Attack demostró por qué siguen siendo referentes ineludibles de la música experimental. El sonido trip-hop que los caracteriza se desplegó con potencia, fusionando capas de electrónica oscura, percusiones, ritmos hipnóticos y esa atmósfera densa que solo ellos logran crear.