Massive Attack cerró Fauna Primavera 2025 con un contundente manifiesto audiovisual

Por Trinidad Barros

09.11.2025 / 13:20

La legendaria banda británica desplegó en Santiago un show que fusionó música con denuncia política, convirtiendo el cierre del festival en una experiencia inmersiva e inolvidable.

La última noche del festival Fauna Primavera 2025 encontró su clímax perfecto con Massive Attack, quienes junto a Elizabeth Fraser transformaron el Parque Ciudad Empresarial en un espacio de reflexión colectiva a través del sonido y las imágenes. Lo que podría haber sido simplemente un concierto más de una banda legendaria, se convirtió en una declaración artística sin precedentes.

Desde el inicio, el show estableció su propósito: esto no sería solo entretenimiento. Una muestra de reconocimiento facial de los asistentes apareció proyectada en la pantalla, anticipando el tono crítico que dominaría la velada. La banda utilizó su plataforma para cuestionar directamente las redes sociales, la inteligencia artificial y las decisiones políticas que moldean nuestro presente.

Las proyecciones fueron tan protagonistas como la música misma. Figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin aparecieron en pantalla acompañadas de textos que exponían las consecuencias de sus acciones. El mensaje político se intensificó con la causa palestina como eje central: gritos de “Los niños en Gaza no son una amenaza” resonaron en el parque, mientras cifras escalofriantes sobre víctimas del conflicto y financiamiento bélico aparecían proyectadas.

Robert Del Naja, fundador de la banda, habló en español con el público y destacó que Chile alberga la mayor cantidad de palestinos fuera del mundo árabe, palabras que fueron recibidas con ovación por una audiencia claramente conectada con el mensaje.

Musicalmente Massive Attack demostró por qué siguen siendo referentes ineludibles de la música experimental. El sonido trip-hop que los caracteriza se desplegó con potencia, fusionando capas de electrónica oscura, percusiones, ritmos hipnóticos y esa atmósfera densa que solo ellos logran crear.

Foto: Pedro Rodríguez

Foto: Pedro Rodríguez

Elizabeth Fraser, ex vocalista de Cocteau Twins, apareció en cuatro ocasiones para hipnotizar al público con su voz etérea e inconfundible, la última canción que nos regaló fue “Teardrop”. Su presencia elevó el show a otro nivel emocional. También brillaron Horace Andy, la icónica voz reggae que ha acompañado a Massive Attack por décadas, y la poderosa Deborah Miller.

El resultado fue un espectáculo inmersivo que obligó a la audiencia a ser más que espectadores pasivos. Massive Attack utilizó su arte como lo que siempre debió ser: un medio para cuestionar, incomodar y, sobre todo, hacernos reflexionar sobre nuestras propias acciones en un mundo que reclama urgentemente conciencia.

Fauna Primavera 2025 no pudo tener mejor cierre. Un show sublime que reafirmó que la música, cuando se carga de propósito, puede ser mucho más que sonido: puede ser un llamado de auxilio al mundo entero.

