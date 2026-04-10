Masquemusica anuncia su gira “La belleza de lo roto”: Fechas y venta de entradas

Tras lanzar “Digo Adiós” junto a Pablo Ilabaca, Masquemusica anunció su tour nacional “La belleza de lo roto”, con paradas en el sur, centro y zona austral del país.

La cantautora chilena Masquemusica confirmó una gira nacional para presentar su próximo disco La belleza de lo roto, con fechas entre mayo y junio en ocho ciudades.

El tour incluye shows en Osorno, Pucón, Temuco, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Santiago y Valparaíso.

La ruta parte el 14 de mayo en Osorno y suma paradas el 15 de mayo en Pucón y el 16 de mayo en Temuco.

Luego, el calendario continúa en junio con fechas el 11 en Puerto Montt, 12 en Concepción y 13 en Chillán.

El cierre de la gira está previsto con una fecha en Santiago el 18 de junio en Centro GAM y otra en Valparaíso el 19 de junio.

En paralelo al anuncio del tour, la artista publicó el single Digo Adiós, una colaboración con Pablo Ilabaca ya disponible en plataformas digitales.

La canción se suma a los adelantos previos del proyecto, entre ellos Lo Siento y 10 Días, mientras Masquemusica prepara la salida de su nuevo disco durante 2026.

Lo Siento, en tanto, también fue incorporada a la iniciativa EQUAL de Spotify durante enero, lo que incluyó una exposición asociada a la campaña en Times Square.

Fechas y recintos confirmados