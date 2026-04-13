Luca Guadagnino defiende a Timothée Chalamet por dichos sobre ópera y ballet y cuestiona la “polémica planetaria”

El director italiano, que dirigió a Timothée Chalamet en “Call Me by Your Name” (2017), planteó que el actor “quizás podría haberse ahorrado”, los comentarios, pero los interpretó como una preocupación por el futuro del cine. Asimismo, llamó a “unir las artes, no separarlas”.

El director italiano Luca Guadagnino salió al paso de la controversia que involucró a Timothée Chalamet tras comentarios del actor sobre el ballet y la ópera, y planteó que le cuesta entender cómo una frase termina amplificándose a escala global.

En una entrevista con el diario italiano La Stampa, Guadagnino dijo: “No estoy en redes sociales y no entiendo cómo un comentario puede convertirse en una polémica planetaria”.

El cineasta, que dirigió a Chalamet en Call Me by Your Name (2017), película que lo instaló como figura de la temporada de premios y le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor por ese rol, agregó que el intérprete podría haber omitido los comentarios.

Sin embargo, interpretó sus dichos como una señal de preocupación por el futuro del cine.

“Quizás Timothée podría haberse ahorrado esto. Pero es joven, inteligente, sensible y teme que el cine se vuelva marginal. Y precisamente por eso hay que cultivar toda forma de imaginación. Debemos unir las artes, no separarlas“, reparó.

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La polémica se encendió por una frase de Timothée Chalamet durante un conversatorio grabado con Matthew McConaughey en un evento de CNN y Variety el pasado 24 de febrero, en la Universidad de Texas, Estados Unidos.

Allí, mientras hablaban sobre cómo mantener vigente la experiencia de ir al cine en salas, el actor dijo que no quería que el cine terminara pareciéndose a disciplinas como el ballet o la ópera, “donde es como ‘mantengamos esto vivo’, aunque ‘ya a nadie le importa’”.

En el mismo momento, Chalamet añadió una frase en tono de broma, reconociendo que su comentario podía caer mal: “Acabo de perder 14 centavos de audiencia… disparé por nada”.

A partir de ese clip, cantantes líricos, bailarines y organizaciones culturales de todo el mundo respondieron públicamente, y el debate escaló tanto en redes sociales como en la prensa.

En Chile, el Teatro Municipal de Santiago también se sumó a las reacciones. A través de su perfil en Instagram, el recinto compartió un video con el mensaje “A nosotros nos importa… ¿Y a ti?”, en referencia a la frase que originó la controversia.