Lotus critica “cancelación unilateral” del Festival Loserville por parte del IND: “Es un acto inesperado y sin precedentes”

La productora acusó que esta situación "debió haber sido prevista y comunicada antes del 5 de noviembre, fecha en que nuestra solicitud de arriendo fue aceptada formalmente y sin observaciones".

La productora Lotus cuestionó la “cancelación unilateral” del Festival Loserville, programado para este sábado 13 de noviembre en el Parque Estadio Nacional.

Más temprano este jueves, el Instituto Nacional de Deportes (IND) anunció el reagendamiento del evento que cuenta con Limp Bizkit a la cabeza por coincidir con la final del Mundial Femenino de Hockey Césped, que se desarrolla en el mismo recinto.

La medida se tomó luego de que las Diablas Jr. denunciaran que ambos eventos se topan: “¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países? (…) Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chile Hockey Damas Junior (@diablas_junior)

Lotus cuestiona la decisión del IND

A las pocas horas, Lotus emitió un comunicado en redes sociales en el que parten afirmando que “hoy, en pleno desarrollo del montaje de Loserville, fuimos notificados por el IND de la cancelación unilateral del evento debido a la programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del Parque Estadio Nacional”.

“Reconocemos la relevancia internacional de esta competencia y expresamos nuestro total respeto y valoración por el deporte y por las deportistas (…). Sin embargo, esta situación debió haber sido prevista y comunicada antes del 5 de noviembre, fecha en que nuestra solicitud de arriendo fue aceptada formalmente y sin observaciones“, agregaron.

En esta línea, dijeron que contaban tanto con la confirmación oficial del Parque Estadio Nacional y del IND, como con el contrato de arriendo firmado, y con todas las autorizaciones “que permitían el correcto desarrollo de Loserville, como lo solicita la ley, la Delegación Presidencial y demás autoridades correspondientes”.

Finalmente, lamentaron lo que llamaron un “acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical“, detallando que están “buscando activamente” un recinto que permita desarrollar el evento en la fecha original, manteniendo el estándar de producción y seguridad que el público y los artistas merecen.