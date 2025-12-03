Los Jaivas revelan a los artistas que los acompañarán en su histórico show en el Estadio Nacional: ¿Quiénes serán?

El esperado concierto está diseñado como un viaje simbólico y emocional, recorriendo los capítulos esenciales de la historia de la banda.

Este miércoles, Los Jaivas anunciaron a los artistas que los acompañarán en su esperado concierto de este 7 de diciembre en el Estadio Nacional.

Los artistas elegidos, desde sus respectivas trayectorias, han crecido, dialogado y creado bajo la influencia de Los Jaivas, tales como Nano Stern o Joe Vasconcellos.

Su presencia busca sumar nuevas “capas emocionales y estéticas” al espectáculo, conectando el legado del grupo con la vitalidad de distintas épocas de la música chilena.

Diseñado como un viaje simbólico y emocional, el recital recorrerá los capítulos esenciales de la historia de Los Jaivas, uniendo música, visualidad, literatura y ritualidad en un montaje que promete no tener precedentes.

La puesta en escena contempla pantallas de gran formato, composición audiovisual inmersiva, elementos performáticos y guiños al imaginario ancestral que ha acompañado al conjunto desde sus inicios, integrando tecnologías para expandir la experiencia del público.

Además, interpretarán íntegramente el disco Alturas de Machu Picchu, su obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda, y el público podrá disfrutar de un repertorio con clásicos éxitos tales como Todos Juntos, Mira Niñita, La Conquistada, Canción del Sur, Mambo de Machaguay.

Los artistas invitados por Los Jaivas a su show en el Nacional