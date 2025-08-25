Lollapalooza Chile 2026: Revelan fecha y hora para conocer el line up completo de artistas

Este lunes, Lotus confirmó cuándo se dará a conocer el esperado line up de la próxima edición del festival musical.

El festival Lollapalooza Chile 2026 comienza a tomar forma y ya tiene fecha y hora para uno de los anuncios más esperados por los fanáticos: el cartel oficial de artistas.

La próxima versión del festival se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, recinto que volverá a recibir el evento tras su paso por el Parque Cerrillos y que será sede de Lollapalooza también en las ediciones de 2027 y 2028.

La organización adelantó que la venta de pases diarios estará disponible una vez publicado el line up, lo que permitirá a quienes no alcanzaron a comprar entradas en preventa acceder a un cupo en el evento.

Venta de entradas

El pasado 23 de agosto, la organización informó que se agotaron todas las entradas de preventa disponibles para las tres jornadas.

Sin embargo, quienes aún no han asegurado su lugar tendrán la oportunidad de hacerlo cuando comience la venta general y de pases diarios.

Por ahora, Lotus no ha confirmado la fecha de inicio para esta fase, pero adelantó que habrá descuentos asociados a auspiciadores como Cenco Malls y Banco de Chile.

¿Cuándo se dará a conocer el cartel completo de artistas?

La productora Lotus anunció que el cartel completo de artistas se dará a conocer el jueves 28 de agosto, a las 11:00 horas, a través de las redes oficiales del evento.