Lollapalooza Chile 2026 anuncia line-up diario: Conoce la cartelera de artistas para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo

Lollapalooza Chile publicó su programación por jornada para la edición 2026. El festival se realizará del 13 al 15 de marzo en el Parque O’Higgins y ya habilitó la venta de pases diarios en Ticketmaster.

Lollapalooza Chile 2026 dio a conocer cuál será la esperada cartelera diaria del festival.

Como ya es costumbre de cada año, inmediatamente dada a conocer la programación, la organización también dio marcha a la venta de pases diarios.

El masivo evento musical se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, recinto que volverá a recibir el evento tras su paso por el Parque Cerrillos y también lo acogerá en las ediciones de 2027 y 2028.

Los headliners del próximo año incluyen a figuras Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi y la banda chilena Los Bunkers.

¿Cuál será el line-up por día?

El viernes 13 estará liderado por Sabrina Carpenter, una de las figuras pop más influyentes del momento, junto a Deftones, que llegarán con su nuevo álbum Private Music (2026).

La jornada también contará con la versatilidad de Doechii, además de presentaciones de Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos.

El sábado 14, el rapero y productor Tyler, The Creator debutará en Chile con su disco Don’t Tap The Glass (2025), acompañado de la neozelandesa Lorde, que repasará sus éxitos y su último trabajo Virgin (2025).

Ese día también estarán Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas y Royel Otis, entre otros.

El domingo 15, el cierre quedará en manos de Chappell Roan, el productor Skrillex y el cantante escocés Lewis Capaldi.

El último día también tendrá shows de Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos, además de varias propuestas emergentes.

Las entradas diarias ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.cl, con descuentos especiales a través de Cenco Malls y Banco de Chile para sus clientes, aplicables en distintas etapas de preventa y hasta agotar stock.