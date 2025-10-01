Lollapalooza Chile 2026 anuncia line-up diario: Conoce la cartelera de artistas para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.
Lollapalooza Chile publicó su programación por jornada para la edición 2026. El festival se realizará del 13 al 15 de marzo en el Parque O’Higgins y ya habilitó la venta de pases diarios en Ticketmaster.
Lollapalooza Chile 2026 dio a conocer cuál será la esperada cartelera diaria del festival.
Como ya es costumbre de cada año, inmediatamente dada a conocer la programación, la organización también dio marcha a la venta de pases diarios.
El masivo evento musical se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, recinto que volverá a recibir el evento tras su paso por el Parque Cerrillos y también lo acogerá en las ediciones de 2027 y 2028.
Los headliners del próximo año incluyen a figuras Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi y la banda chilena Los Bunkers.
El viernes 13 estará liderado por Sabrina Carpenter, una de las figuras pop más influyentes del momento, junto a Deftones, que llegarán con su nuevo álbum Private Music (2026).
La jornada también contará con la versatilidad de Doechii, además de presentaciones de Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos.
El sábado 14, el rapero y productor Tyler, The Creator debutará en Chile con su disco Don’t Tap The Glass (2025), acompañado de la neozelandesa Lorde, que repasará sus éxitos y su último trabajo Virgin (2025).
Ese día también estarán Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas y Royel Otis, entre otros.
El domingo 15, el cierre quedará en manos de Chappell Roan, el productor Skrillex y el cantante escocés Lewis Capaldi.
El último día también tendrá shows de Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos, además de varias propuestas emergentes.
Las entradas diarias ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.cl, con descuentos especiales a través de Cenco Malls y Banco de Chile para sus clientes, aplicables en distintas etapas de preventa y hasta agotar stock.
Ver esta publicación en Instagram
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.