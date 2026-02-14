Lolla Love 2026 anuncia su cartel: Q_ARE, Lulú Jam, 22Ruzz y MC Millaray encabezan el espacio de diversidad cultural

El escenario inclusivo de Lollapalooza Chile reunirá a más de 30 artistas, DJs y drags, junto a stands de organizaciones sociales, testeos de VIH y un "muro musical" interactivo.

(EFE) – Lolla Love, el espacio dedicado a la diversidad dentro de Lollapalooza Chile, presentó la programación de su edición 2026 bajo el concepto “La diversidad que nos une”.

Durante los tres días del festival, el escenario reunirá a artistas emergentes y consolidados como Q_ARE, Lulú Jam, 22Ruzz, MC Millaray, Amikira, Nekki, Le Fruto, Barbacius, Quediostesalve y Matiah Eme, entre otros.

La oferta musical se completa con las presentaciones de DJs Yeimy, Kit Kat, Pagano, Mariklonas y Papi Yorsh, además de shows drag & ballroom a cargo de House of Venti y House of Trinity.

Música, activismo y arte en un solo espacio

El programa incluye actividades que trascienden lo artístico: stands interactivos de organizaciones como CIDEVI, MUMS, Fundación Iguales y Amar Migrar, testeos gratuitos de VIH en alianza con la Universidad de Chile, paneles de conversación y talleres.

El artista visual Diego Candia liderará una intervención colectiva con un “muro musical” que combinará retratos y participación del público. El humor estará presente con los shows de Cata Jaque, Lunamor y El Omi, mientras la cobertura digital estará a cargo de We Make Noise.

Lolla Love se consolida así como un punto de encuentro para mujeres, disidencias y pueblos originarios dentro del festival masivo.