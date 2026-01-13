“La misteriosa mirada del flamenco” y Antonia Zegers son nominadas a los Premios Goya 2026

En el marco de la 40ª edición de los Premios Goya, fue nominada la película “La misteriosa mirada del flamenco”, del director Diego Céspedes. Además, en la categoría Mejor Actriz Protagónica destaca Antonia Zegers por su interpretación en el filme “Los Tortuga”.

(EFE).- Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica optarán al Goya a mejor película iberoamericana, según las nominaciones para la 40 edición de estos premios, anunciadas este martes por la Academia de Cine.

Las películas nominadas son: Belén, de Dolores Fonzi (Argentina); La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Belén, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

La película, en la que Fonzi también actúa, da testimonio de la lucha por la legalización del aborto en su país a través de uno de los casos que marcaron el punto de inflexión en la reivindicación de ese derecho que finalmente fue reconocido en 2020.

La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Céspedes, se hizo con el premio principal de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes. Es un western ‘queer’ atravesado por elementos mágicos que transcurre en un pueblo minero del norte de Chile.

Y en esa misma sección de Cannes, Un poeta se hizo con el Premio del Jurado, mientras que en el Festival de San Sebastián fue la vencedora de Horizontes Latinos. Es una comedia social sobre la vida de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade) una joven talentosa en la escritura.

Junto a ellas optará al Goya a la mejor película iberoamericana La piel del agua, de la directora costarricense Patricia Velásques Guzmán. La cinta cuenta la historia de Camila, una adolescente de 15 años, hija de padres divorciados que vive con su madre, quien sufre un accidente de tránsito que la deja en coma.

Desde Brasil aspira al Goya Manas, la primera obra de ficción de Marianna Brennand, un proyecto que nació con el objetivo de visibilizar la violencia que afecta a mujeres y niñas.

Además de en la categoría iberoamericana, esta edición de los Goya tendrán acento latino por otros nominados.

Es el caso de la chilena Antonia Zegers, candidata a actriz protagonista por su trabajo en Los Tortuga, un filme en el que interpreta a una madre que trata de salir adelante con su hija en un contexto social complicado.

O el argentino Juan Minujín, nominado como actor de reparto por su trabajo en Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que más nominaciones consiguió, con 13. Un drama familiar sobre vocación, fe y adolescencia, donde se explora el conflicto que se genera en una familia cuando una adolescente decide que quiere ser monja.