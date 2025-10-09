Korn anuncia su regreso a Chile para 2026 tras nueve años de ausencia

La legendaria banda de nu metal confirmó su presentación en el país como parte de una gira sudamericana que incluirá también Argentina, Colombia y Brasil.

La productora Lotus confirmó oficialmente el regreso de Korn a Chile para 2026, marcando el primer concierto de la banda estadounidense en el país desde su última presentación en 2017. El anuncio se realizó a través de un clip en redes sociales que recreaba la icónica frase “¿Están listos?” del vocalista Jonathan Davis, intro de su éxito “Blind”.

Según reportó Cooperativa, la agrupación, pionera del nu metal, incluirá a Chile en su próxima gira por Sudamérica, que contempla presentaciones en Argentina, Colombia y Brasil. El retorno de Korn se producirá tras nueve años de ausencia de los escenarios chilenos, generando expectación entre sus seguidores.

Detalles pendientes por confirmar

Si bien el anuncio oficial ya circula en plataformas digitales, aún se desconocen la fecha exacta y el recinto donde se desarrollará el concierto. La banda estadounidense mantiene una base de fanáticos consolidada en el país, donde sus anteriores presentaciones han congregado a miles de espectadores.